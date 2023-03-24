Надежда Рябец проиграла сопернице в полуфинале женского чемпионата мира по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Надежда Рябец выступила в полуфинале женского чемпионата мира-2023 по боксу в Нью-Дели и проиграла спортсменке из Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Соперницей Надежды Рябец по полуфинальному бою была китаянка Ян Лю. Итогом этого поединка стала победа спортсменки из Китая раздельным решением судей.

Надежда Рябец не смогла выйти в финал мирового первенства и закончила выступление на турнире с бронзовой медалью.

Казахстанская спортсменка является трехкратной чемпионкой Казахстана, а также чемпионкой мира среди юниоров. Кроме того, она выигрывала «бронзу» на юношеских Олимпийских играх в 2018 году.

Ранее казахстанская боксерша Алуа Балкибекова провела свой полуфинальный бой на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели и уступила сопернице, завершив выступление на турнире с бронзовой медалью.

Другая спортсменка из Казахстана Карина Ибрагимова вышла в финал чемпионата мира по боксу.