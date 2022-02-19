+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Надежда Морозова прокомментировала свое выступление в масс-старте на Олимпиаде

19 Февраля 2022 22:22
Поделиться:
Надежда Морозова прокомментировала свое выступление в масс-старте на Олимпиаде

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская конькобежка Надежда Морозова выступила в масс-старте в рамках Олимпиады в Пекине. Спортсменка прокомментировала свое выступление и поделилась дальнейшими планами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Новости по теме
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 20 февраля
Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 19 февраля Казахстанская конькобежка осталась без медали Олимпийских игр в Пекине Пекин-2022: в пятнадцатый день Олимпиады разыграют восемь комплектов медалей

«В полуфинале выступила хорошо. Как и было запланировано, получила очки. В финале был только один выбор - уезжать. Состав собрался в основном из спринтерш. Масс-старт - это лотерея. В моем случае надо было уезжать, потому что я бегаю на более длинные дистанции. На спринте у меня шансов меньше. Попыталась уехать - не отпустили и произошла «заруба»: столкновения и падения. В дальнейших планах у нас небольшой перерыв, дней на восемь, по возвращении на родину. Затем сразу летим в Норвегию, у нас там запланирован чемпионат мира по многоборью. После ЧМ отправимся в Голландию, там у нас будет финал, где я буду бегать на 1500 метров», - сказала спортсменка.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Олимпиада-2022  
Поделиться:
Новости по теме
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 20 февраля
Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 19 февраля
Казахстанская конькобежка осталась без медали Олимпийских игр в Пекине
Пекин-2022: в пятнадцатый день Олимпиады разыграют восемь комплектов медалей
Популярное
1 В сфере межэтнических отношений в Казахстане будет проведена трансформация
2 Новый городской маршрут запустили в Нур-Султане
3 1008 человек заболели коронавирусом в Казахстане
4 Студентов столицы призывают пройти иммунизацию против КВИ
5 Будем ждать в марте Президента с пакетом политических реформ - Гульнара Бижанова
6 Каким будет новый порядок осуществления закупок, рассказали в «Самрук-Казына»
Читайте также
Жибек Куламбаева стала абсолютной чемпионкой Казахстана по теннису
Мужская команда Казахстана по баскетболу узнала соперников на Кубке Азии-2022
В сфере межэтнических отношений в Казахстане будет проведена трансформация
Новый городской маршрут запустили в Нур-Султане
1008 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Студентов столицы призывают пройти иммунизацию против КВИ
Будем ждать в марте Президента с пакетом политических реформ - Гульнара Бижанова
Каким будет новый порядок осуществления закупок, рассказали в «Самрук-Казына»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив