Надежда Морозова прокомментировала свое выступление в масс-старте на Олимпиаде
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская конькобежка Надежда Морозова выступила в масс-старте в рамках Олимпиады в Пекине. Спортсменка прокомментировала свое выступление и поделилась дальнейшими планами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
«В полуфинале выступила хорошо. Как и было запланировано, получила очки. В финале был только один выбор - уезжать. Состав собрался в основном из спринтерш. Масс-старт - это лотерея. В моем случае надо было уезжать, потому что я бегаю на более длинные дистанции. На спринте у меня шансов меньше. Попыталась уехать - не отпустили и произошла «заруба»: столкновения и падения. В дальнейших планах у нас небольшой перерыв, дней на восемь, по возвращении на родину. Затем сразу летим в Норвегию, у нас там запланирован чемпионат мира по многоборью. После ЧМ отправимся в Голландию, там у нас будет финал, где я буду бегать на 1500 метров», - сказала спортсменка.
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