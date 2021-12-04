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Надежда Морозова побила рекорд Казахстана на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

4 Декабря 2021 10:59
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Надежда Морозова побила рекорд Казахстана на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Солт-Лейк-Сити в эти дни принимает этап Кубка мира по конькобежному спорту. Казахстанка Надежда Морозова побила рекорд Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

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В соревнованиях среди женщин на дистанции 3 000 метров (дивизион А), Морозова показала результат 3:59,647. Этот результат позволил ей побить рекорд Казахстана, который ранее принадлежал бронзовому призеру Олимпийских игр Людмиле Прокашевой (4:05,01).

В основном протоколе, Морозова расположилась на 12 месте.

В соревнованиях на дистанции 500 метров в дивизионе В выступала представительница Казахстана Екатерина Айдова. Казахстанка заняла пятое место показав результат 38.078.

Среди мужчин на дистанции 500 метров в дивизионе В лучший результат среди казахстанских атлетов показал Иван Аржаников. Казахстанец расположился на 16 месте. Роман Креч в итоговом протоколе занял 31 место, а Евгений Кошкин стал 34-ым.

Напомним, недавно Надежда Морозова завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Польше.


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#Спорт   #США   #Зимние виды спорта  
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