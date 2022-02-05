Надежда Морозова оценила свое выступление на дистанции три тыс метров в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Надежда Морозова, представляющая Казахстан на Олимпиаде-2022 в конькобежном спорте, выступила на дистанции 3000 метров. По ее словам, озвученным в интервью Olympic.kz, все ее силы будут направлены на конкретный вид соревновательной программы, передает МИА «Казинформ».

Напомним, Морозова на своем первом старте на текущей Олимпиаде стала 13-й.

«Конечно, мне хочется быстрее, хочется лучше. Однако я «набегиваю» сейчас старты. И буду стараться бороться за медали. Я на 100 процентов уверена в том, что принесу Казахстану медаль.

Мой основной вид на этой Олимпиаде – это 1500 метров. Все силы буду направлять именно на эту дистанцию. Постараюсь выложиться и попасть в призы.

Лед здесь хороший, хотя многим не нравится, так как привыкли тренироваться и выступать на быстрых катках. Нам же он подходит, хороший», - сказала в интервью Надежда Морозова.

Добавим, что Надежда Морозова также выступит на дистанциях 1000, 1500 метров, а также в масс-старте.