Надежда есть - в Италии зафиксирован спад смертей от коронавируса

РИМ. КАЗИНФОРМ – По данным на вечер воскресенья, в Италии было зафиксировано самое низкое количество смертей от коронавируса за последнее время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Департамент гражданской защиты заявил, что в воскресенье было зарегистрирован 431 летальный исход от нового вируса. В общей сложности от коронавируса в Италии умерло 19 899 человек.

По данным департамента, на данный момент в стране вирусом инфицированы 102 253 человека. Количество выздоровевших в стране достигло отметки в 34 211 человек, что на 1 677 человек больше по сравнению с субботой.

Общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Италии, включая инфицированных, умерших и выздоровевших на данный момент, составляет 156 363.

Стоит отметить, что в пятницу премьер-министр страны Джузеппе Конте продлил действие строжайшего карантина до 3 мая, чтобы остановить распространение вируса в Италии. Он также подчеркнул, что если ослабить карантинные меры, то это сведет все положительные результаты карантина, достигнутые ранее, на нет.