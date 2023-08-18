Надеюсь, завоюем все возможные награды на Азиатских играх – знаменосец Надежда Дубовицкая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская легкоатлетка Надежда Дубовицкая поделилась впечатлениями от того, что ей выпала честь нести наше знамя на Азиатских играх, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я в первый раз буду нести флаг Казахстана, тем более на таком важном, значительном старте для нашей страны и для Азии в целом. Этот старт расценивается для нашего континента, как Олимпийские игры. Для меня это большая честь, я горжусь, что из всех кандидатов выбрали именно меня. Я этому очень рада – мне выпала возможность показать себя, представить нашу страну», - сказала Надежда Дубовицкая в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

По ее словам, это является как дополнительным стимулом, так и большой ответственностью.

«Испытываю только положительные эмоции, гордость за нашу страну, так как я патриот Казахстана. Это дает мне уверенность в себе: мы несем флаг, представляем свою страну, все будут видеть, что мы лучшие и нас выбрали в качестве знаменосцев. Это дает стимул лучше выступить на играх, но и дополнительную ответственность», - отметила спортсменка.

Мы попросили Надежду Дубовицкую дать прогноз касательно выступления казахстанских спортсменов на играх.

«Я не могу давать никакие прогнозы, могу только надеяться и верить в лучшее, в то, что наши спортсмены покажут себя с лучшей стороны, потому что они готовились. Тем более, что Азиатские игры были перенесены. Уверена, что точно никто не отнесся к этому безответственно. Некоторые даже отказывались от каких-то других стартов, чтобы подготовка к играм была качественнее. Надеюсь, мы завоюем все возможные награды, как это было на предыдущих стартах», - заявила она.

Напомним, Надежда Дубовицкая и Асланбек Шымбергенов будут знаменосцами сборной Казахстана на предстоящих Азиатских играх в Ханчжоу.