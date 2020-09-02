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Надеюсь, второй волны коронавируса не будет – павлодарский фельдшер
2 Сентября 2020 21:16
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УСПЕНКА. КАЗИНФОРМ - В Успенском районе Павлодарской области бригада скорой помощи стала принимать меньше вызовов, но работает в полной готовности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«На нашей подстанции посменно работают четыре водителя и четыре фельдшера, - рассказал Рамиль Оразалин, старший фельдшер павлодарской службы 103, координирующий работу подстанции в селе Успенка. - В основном наша работа заключается в обслуживании экстренных вызовов в сельской местности и выездах на дорожно-транспортные происшествия на трассах областного значения».
Р. Оразалин рассказал, что, когда началась пандемия, на сотрудников подстанции возложили обязанность транспортировки пациентов с симптомами COVID-19 с казахстанско-российской границы на пограничном переходе «Косак». По словам Рамиля Оразалина, порой бригада скорой помощи выезжала на пограничный пост по два-три раза в сутки.
«В основном это казахстанцы, которые направлялись в Россию, из них много туристов, собиравшихся в дальнее зарубежье, - рассказал старший фельдшер. - Среди них были и контактные, и люди с симптомами коронавируса, например, высокой температурой; каждого пациента мы доставляли в провизорные госпитали. Первое время приходилось ездить в Павлодар; стало проще, когда провизорные отделения открыли во всех районах - мы оперативнее отрабатывали вызовы с границы и могли работать с другими вызовами».
Если в июне-июле в село Успенка передавали десять-двенадцать вызовов в сутки, то сегодня этот показатель равен пяти-шести, добавили в управлении здравоохранения Павлодарской области. Несмотря на стабилизацию эпидситуации в регионе, работники скорой помощи продолжают работать в полной готовности. Бригада сельской подстанции оснащена всем необходимым: кислородом, мобильным аппаратом искусственной вентиляции лёгких и другим оборудованием, а также постоянной связью с диспетчером 103 и областным кардиоцентром.
«Сегодня в основном мы работаем с вызовами, которые связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфекционными болезнями, - отметил Рамиль Оразалин. - По всему миру ожидают второй волны коронавируса, мы тоже к этому готовы, но, надеюсь, её не будет. Здесь всё зависит от нас - будем ли мы соблюдать марочный режим, сохранять дистанцию во время прогулок, избегать больших скоплений людей; по идее это не сложно, зато очень эффективно в целях профилактики заболевания».
32-летний Рамиль Оразалин в системе здравоохранения с 2009 года. Сначала он трудился в Успенской районной больнице, а в последние четыре года работает старшим фельдшером в местной подстанции службы 103.
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