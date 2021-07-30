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Надеюсь на следующей Олимпиаде побороться за «золото» – Игорь Сон

30 Июля 2021 17:27
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Надеюсь на следующей Олимпиаде побороться за «золото» – Игорь Сон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК прошла пресс-конференция на тему «Олимпиада в Токио: мнение экспертов. Тяжелая атлетика», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Очень отрадно, что наши атлеты справились, показали выдержку, несмотря на судейство, несмотря на подходы, которые были не засчитаны. В этом плане очень порадовал Игорь, не упал духом, и те задачи, те веса, которые назначали тренера, выполнил. Поэтому выступления наших атлетов оцениваю, конечно же, положительно, они сумели внести необходимые медали в копилку казахстанской сборной», – сказал исполнительный директор федерации тяжелой атлетики РК Алдияр Нуралинов.

По его словам, в Казахстане есть достойная конкуренция в тяжелой атлетике, юниоры показывают стабильно высокие результаты. Например, на последнем Чемпионате мира в Ташкенте из семи казахстанских атлетов вернулись с медалями шестеро, из них трое с «золотом».

«Буду дальше тренироваться, как говорится, «дальше – больше». Я надеюсь, что на следующей Олимпиаде буду уже за «золото» бороться», – сказал бронзовый призер XXXII Летних олимпийских игр в Токио Игорь Сон.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио тяжелоатлет Игорь Сон завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 61 килограмм – по итогам двух упражнений он поднял вес 294 килограмма. Медаль Сона — вторая в копилке казахстанской сборной.


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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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