Надеюсь на следующей Олимпиаде побороться за «золото» – Игорь Сон
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК прошла пресс-конференция на тему «Олимпиада в Токио: мнение экспертов. Тяжелая атлетика», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Очень отрадно, что наши атлеты справились, показали выдержку, несмотря на судейство, несмотря на подходы, которые были не засчитаны. В этом плане очень порадовал Игорь, не упал духом, и те задачи, те веса, которые назначали тренера, выполнил. Поэтому выступления наших атлетов оцениваю, конечно же, положительно, они сумели внести необходимые медали в копилку казахстанской сборной», – сказал исполнительный директор федерации тяжелой атлетики РК Алдияр Нуралинов.
По его словам, в Казахстане есть достойная конкуренция в тяжелой атлетике, юниоры показывают стабильно высокие результаты. Например, на последнем Чемпионате мира в Ташкенте из семи казахстанских атлетов вернулись с медалями шестеро, из них трое с «золотом».
«Буду дальше тренироваться, как говорится, «дальше – больше». Я надеюсь, что на следующей Олимпиаде буду уже за «золото» бороться», – сказал бронзовый призер XXXII Летних олимпийских игр в Токио Игорь Сон.
Напомним, что на Олимпиаде в Токио тяжелоатлет Игорь Сон завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 61 килограмм – по итогам двух упражнений он поднял вес 294 килограмма. Медаль Сона — вторая в копилке казахстанской сборной.
- Легкоатлетка Ольга Рыпакова не смогла выйти в финал Олимпиады в Токио
- Работники сферы культуры и спорта смогут стажироваться по программе «Болашак»
- Казахстанский боксер проведет бой за титул WBO в России
- В Западно-Казахстанской области стартовал проект #aulafit
- Дата следующего матча «Кайрата» в Кубке Казахстана вновь изменена
- Казахстанские медалисты Олимпиады-2020 получат новые автомобили
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана