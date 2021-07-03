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    18:05, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Надеюсь, мы достойно представим нашу страну – Ольга Рыпакова об Олимпийских играх в Токио

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова на пресс-конференции в СЦК выразила надежду в том, что спортсмены покажут высокие результаты и достойно представят страну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «От лица всей сборной нашей страны хочу поблагодарить Национальный олимпийский комитет за возможность готовиться в столь непростых условиях пандемии. Действительно, очень много стартов мы пропустили, где могли набрать еще больше лицензий, очков для рейтинга. Но, несмотря на это, мы отдали все силы, чтобы как можно больше набрать лицензий, представить нашу страну в легкой атлетике. Надеюсь, что в Токио мы покажем действительно высокие результаты и достойно представим нашу страну», - обратилась легкоатлетка.

    Ольга Рыпакова пожелала всем участникам удачи.

    «Многие спортсмены переживают, как обстановка в Токио с жесткими ограничениями скажется на выступлениях. Я надеюсь, что мы – спортсмены, будем болеть друг за друга, поддерживать друг друга и, несмотря на все эти жесткие ограничения, сможем психологически подготовиться к старту и выступить достойно», - добавила Ольга Рыпакова.


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