Надеюсь, что живой и здоровой доберусь домой – находящаяся в Киеве казахстанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гражданка Казахстана Медина Гумерова, находящаяся в Киеве, выразила надежду на содействие посольства Казахстана в вопросе ее возвращения домой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я гражданка Казахстана, меня зовут Медина. Я нахожусь в Киеве. Решила немножко здесь переждать, потому что на границе, как говорят из Киева – очень большие колонны, очень большие очереди, люди на границе стоят по двое-трое суток. Связалась с посольством, собираюсь поехать на днях», - сказала Медина Гумерова в беседе с корреспондентом агентства МИА «Казинформ».

«В посольстве говорят, что нужно уже приезжать и дожидаться в посольстве. Я подготовила все вещи, сижу готовая, провела эту ночь спокойно, обычно с ночи до утра слышишь стрельбу», - добавила она.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о предпринимаемых действиях для вывоза казахстанцев с Украины.