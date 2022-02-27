+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Надеюсь, что живой и здоровой доберусь домой – находящаяся в Киеве казахстанка

27 Февраля 2022 16:53
Поделиться:
Надеюсь, что живой и здоровой доберусь домой – находящаяся в Киеве казахстанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гражданка Казахстана Медина Гумерова, находящаяся в Киеве, выразила надежду на содействие посольства Казахстана в вопросе ее возвращения домой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Об организации еще одного рейса для эвакуации казахстанцев сообщили в посольстве РК в Украине
Опубликованы контакты консулов РК в Украине Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка Выставка находок сакско-сарматского периода открылась в Атырау

«Я гражданка Казахстана, меня зовут Медина. Я нахожусь в Киеве. Решила немножко здесь переждать, потому что на границе, как говорят из Киева – очень большие колонны, очень большие очереди, люди на границе стоят по двое-трое суток. Связалась с посольством, собираюсь поехать на днях», - сказала Медина Гумерова в беседе с корреспондентом агентства МИА «Казинформ».

«В посольстве говорят, что нужно уже приезжать и дожидаться в посольстве. Я подготовила все вещи, сижу готовая, провела эту ночь спокойно, обычно с ночи до утра слышишь стрельбу», - добавила она.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о предпринимаемых действиях для вывоза казахстанцев с Украины.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Россия   #Украина   #Общество   #Кризис   #Политика  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Об организации еще одного рейса для эвакуации казахстанцев сообщили в посольстве РК в Украине
Опубликованы контакты консулов РК в Украине
Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
Выставка находок сакско-сарматского периода открылась в Атырау
Популярное
1 Президент Казахстана ответил на добрые пожелания девочки из Жамбылской области
2 Назначен начальник полиции Кордайского района Жамбылской области
3 Войска России возобновили продвижение на Украине из-за отказа Киева от переговоров
4 Шужык своим методом: жительница Мангистауской области открыла свое дело
5 Эксперт о ситуации в Украине: Наша задача - призвать стороны к дипломатическому разрешению конфликта
6 Туман, пыльная буря и гроза: штормовая погода ожидается в 10 регионах Казахстана
Читайте также
Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
Пробуждение весны: грандиозный гала-концерт представят в театре «Астана балет»
Президент Казахстана ответил на добрые пожелания девочки из Жамбылской области
Назначен начальник полиции Кордайского района Жамбылской области
Войска России возобновили продвижение на Украине из-за отказа Киева от переговоров
Шужык своим методом: жительница Мангистауской области открыла свое дело
Эксперт о ситуации в Украине: Наша задача - призвать стороны к дипломатическому разрешению конфликта
Туман, пыльная буря и гроза: штормовая погода ожидается в 10 регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив