«Надеюсь, что у нас получится еще сыграть с Харри». Интервью Анны Данилиной о победе на US Open и жизни вне корта

Анна Данилина стала первой в истории представительницей Казахстана, выигравшей турнир «Большого шлема» в миксте. В паре с финном Харри Хелиоваарой 28-летняя спортсменка победила в финале US Open американский дуэт Джессика Пегула/ Остин Крайчек - 6:3, 6:4.В интервью мне она поделилась впечатлениями о первой победе на турнире «Большого шлема», а также рассказала о жизни вне корта и поделилась ближайшими планами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Zara Sport.

- Анна, поздравляю с победой в Нью-Йорке. Поделитесь впечатлениями от этого события? И расскажите, как вы решили выступить с Харри?



- У меня зашкаливали эмоции. Это было моей мечтой – выиграть турнир «Большого шлема». Я к этому стремилась всегда и безумно счастлива. Это непередаваемые эмоции (улыбается).

До турнира мы не были знакомы с Харри. В миксте обычно записываются по приезду на турнир. Я и он записали свои имена в, так называемый, лист-поиск напарника на US Open, а затем мы договорились выступить вместе.



- Планируете ли вместе с Харри выступать на других турнирах?



- К сожалению, микст только на турнирах «Большого шлема», то есть четыре раза в год. Надеюсь, что у нас получится сыграть на других мейджорах. Но многое зависит от нашего личного парного рейтинга, так как за счет него попадают на турниры. Если нам обоим будет хватать рейтинга на двоих, то, конечно же, сыграем вместе.

- Какой матч был для вас наиболее сложным на US Open?



- Мне кажется, каждый матч был по-своему сложный. Например, первый матч, когда ты знакомишься с напарником. Мы не знали друг друга, не знали, как играть вместе. В первом круге мы играли против опытной пары. Поэтому в этом плане стартовый матч был тяжелым. В принципе, любой матч в миксте достаточно сложный из-за формата. Есть решающее очко на «ровно», вместо третьего сета – супер тай-брейк, и всё может быстро поменяться. Каждый матч по-своему интересен.



- Как вы справлялись с эмоциями во время финального матча?



- Перед и во время финального матча я старалась, как можно меньше думать о его важности. Сконцентрироваться на игре и каких-то тактических моментах, чтобы эмоции не сильно влияли на мою игру. Я фокусировалась на каких-то конкретных мини-задачах в финальном матче.

- Расскажите о своей жизни вне корта. Чем вы занимаетесь в свободное время? Как восстанавливаете силы после матчей?



- Очень многое зависит от физического состояния: устала я или нет. Когда приезжаю в новый город, стараюсь посетить местные достопримечательности, если есть время. В номере стараюсь себя отвлечь - посмотреть фильм или сериал.



- Теннисисты проводят почти все время в разъездах. Какая страна вам больше всего нравится?



- Каждая страна интересна по-своему. Мне всегда интересно познакомится с достопримечательностями, культурой и традициями. Я стараюсь уделить время для того, чтобы лучше узнать страну, в которую мы попадаем. Выделить очень сложно.

- В силу того, что вы постоянно в разъездах, вам не часто удается приезжать домой в Казахстан. Когда выпадает свободное время, в каких городах вы бываете и какие места больше всего понравились?



- К сожалению, не так часто получается возвращаться в Казахстан, хотелось бы делать это больше. Но в основном, когда приезжаю, большую часть времени я провожу в Астане либо Алматы.



- Ваш любимый турнир? И фирме какой теннисной ракетки вы отдаёте предпочтение?



- Сложно выделить какой-то один. В этом году это US Open (улыбается). Из предыдущих лет мне понравились турниры в Сиднее и Double TT в Астане. Сейчас я отдаю предпочтение ракеткам Wilson.



- Какие ваши ближайшие планы? В каких турнирах планируете принять участие?



- Я заканчиваю этот сезон турнирами в Азии, Китае. Также, конечно же, приму участие в чемпионате мира – финальном этапе турнира «Билли Джин Кинг» в Испании.