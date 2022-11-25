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Надевать костюмы крестоносцев запретили болельщикам на ЧМ-2022

25 Ноября 2022, 17:23
Надевать костюмы крестоносцев запретили болельщикам на ЧМ-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – FIFA запретила болельщикам на стадионах проходящего в Катаре чемпионата мира использовать костюмы крестоносцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно вердикту организации, это может быть воспринято, как оскорбление в мусульманской стране.

«Костюмы крестоносцев в арабском контексте могут быть оскорбительны в отношении мусульман. Поэтому наши коллеги из антидискриминационного отдела попросили болельщиков надевать [такие] вещи наизнанку или поменять одежду», - говорится в заявлении FIFA.

Подобные наряды были замечены среди английских болельщиков на матче чемпионата мира в Катаре с Ираном. Матч завершился разгромной победой родоначальников футбола со счетом 6:2.


Фото: ПОЛИНА КУИМОВА, «ЧЕМПИОНАТ»


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