Надеть противочумный костюм и провести ночь в стационаре призвали критикующих работу врачей

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Надеть противочумный костюм и провести хотя бы одну ночь с тяжелыми коронавирусными больными призвал руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков всех, кто несправедливо критикует врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Глава облздрава напомнил также, что каждый проявивший неуважение к медицинскому работнику или же решивший оставить по этому поводу свой оскорбительный пост в соцсетях может предстать перед судом в соответствии с законом.

«Хотелось бы обратиться ко всем медработникам, коллегам, докторам, среднему и младшему медперсоналу, которые выполняют свой долг и самоотверженно сражаются с коронавирусной инфекцией, борются за здоровье и жизни наших граждан. Эти люди днями и ночами пребывают на работе и несут тяжелейшую психоэмоциональную и физическую нагрузку. Ваш труд будет оценен. Государство в лице управления здравоохранения всегда замечало и поддерживало вас. Так будет и дальше. Хотелось бы обратиться ко всем медикам, которые сталкиваются на работе с необоснованными обвинениями, оскорблениями, клеветой, когда труд наших медработников пытаются дискредитировать люди, которые хотят поймать хайп на каких-то непонятных видео с провокациями. Законом предусмотрена ответственность, согласно п.2 ст.80-1 КоАП РК. Я прошу коллег не бояться, отстаивать до конца предусмотренные законом права. Всякий, кто нарушит закон в отношении медработников, кто покусится на такое святое дело, как врачевание, будет отвечать перед законом. Эта ответственность – гарантия нашей страны и защита наших прав», - обратился к медицинскому сообществу региона Н. Сыздыков.

Глава облздрава также напомнил «диванным» критикам и всем, кто несправедливо критикует врачей, об их ответственности перед законом.

«Хотел бы тоже обратиться к ним, чтобы они проявляли осторожность, особенно в отношении врачей, чтобы их критика не выходила за пределы нецензурщины, клеветы и обмана. Ведь каждый медработник оставляет за собой право справедливости ради подать в суд на такого критика, который не имеет никакого отношения к медицине и лишь, поливая негативом наших коллег, пытается дискредитировать светлое имя носящего белый халат медработника. Наденьте противочумный костюм, проведите хотя бы одно дежурство среди тяжелых коронавирусных больных или отдежурьте одну ночь за операционным столом прежде, чем решиться дать свой очередной совет врачу. Врач учится 9 лет в институте, плюс постдипломное образование, постоянно повышает свой квалификационный уровень, тратит годы своей жизни на медицину не для того, чтобы люди, не имеющие никакого отношения к ней, осмеливались их критиковать и указывать, что и как им делать», - добавил Н. Сыздыков.

Напомним, п. 2 статьи 80-1 Кодекса об административных правонарушениях «Воспрепятствование законной деятельности медицинских и (или) фармацевтических работников», звучит так: «Проявление неуважения к медицинским и (или) фармацевтическим работникам при исполнении ими своих должностных обязанностей, выраженное в нецензурной брани, демонстрации неприличных жестов (знаков) и предметов, в том числе с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, непристойном поведении, оскорбительном приставании, влечет штраф на физических лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток». Повторное подобное нарушение в течение года обернется для нарушителей административным арестом на срок до пятнадцати суток

Ранее акмолинские врачи подчеркивали необходимость особого статуса для казахстанских медработников.

О необходимости укреплять правовую и социальную защиту медиков говорил и Президент РК Касым-Жомарт Токаев.



