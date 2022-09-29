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Надеемся предложить варианты выхода – Агентство по регулированию и развитию финрынка о российских ценных бумагах у казахстанцев

Автор:  
Анеля Касымова
29 Сентября 2022, 16:58
Надеемся предложить варианты выхода – Агентство по регулированию и развитию финрынка о российских ценных бумагах у казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка ведут работу по решению проблемы зависших счетов казахстанских инвесторов, вложившихся в российские ценные бумаги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Санкционный режим, к сожалению, на сегодня не позволяет распоряжаться отдельными видами финансовых инструментов, которые были приобретены ранее. В частности, это ценные бумаги российских эмитентов, либо зарегистрированные на территории РФ по международным стандартам. Работа по решению этих проблем ведется», - сообщила заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева в Службе центральных коммуникаций.

По ее словам, однозначного решения по вопросу на сегодня нет. Казахстан сотрудничает для решения проблемы с Центральным банком России, Национальным расчетным депозитарием РФ, компаниями Euroclear и Clearstream, представляющих финансовые услуги.

«Мы надеемся, что в ближайшее время предложим рынку определенные варианты выхода из ситуации», - добавила М.Хаджиева.


Фото: ortcom.kz

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