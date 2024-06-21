Надеемся получить 80-85 путевок на Олимпиаду-2024 — Ермек Маржикпаев
Сколько казахстанских спортсменов примут участие на Олимпиаде-2024 в Париже, рассказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Олимпиада — самое важное соревнование. На Олимпиаде в Париже примут участие 10,5 тыс. спортсменов из 205 стран по 32 видам спорта. На сегодняшний день у нас 78 лицензий по 22 видам спорта. К сожалению, в этом году мы не смогли получить лицензию по женской борьбе и тяжелой атлетике, — сказал Ермек Маржикпаев.
Министр также назвал регионы, получившие наибольшее количество лицензий.
— Самый большой вклад внес город Алматы — 16 путевок. Имеется 12 путевок из Шымкента, 9 из Астаны, 5 из Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жетысуской областей. Есть еще 4 рейтингово-лицензионных турнира. Надеемся, что в общей сложности мы получим 80-85 путевок и поедем на парижскую Олимпиаду, — отметил он.