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    12:41, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Надеемся получить 80-85 путевок на Олимпиаду-2024 — Ермек Маржикпаев

    спорт
    Фото: Әділет Бірімқұлов / Kazinform

    Сколько казахстанских спортсменов примут участие на Олимпиаде-2024  в Париже, рассказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев на совместном заседании палат Парламента,  передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Олимпиада — самое важное соревнование. На Олимпиаде в Париже примут участие 10,5 тыс. спортсменов из 205 стран по 32 видам спорта. На сегодняшний день у нас 78 лицензий по 22 видам спорта. К сожалению, в этом году мы не смогли получить лицензию по женской борьбе и тяжелой атлетике, — сказал Ермек Маржикпаев.

    Министр также назвал регионы, получившие наибольшее количество лицензий.

    — Самый большой вклад внес город Алматы — 16 путевок. Имеется 12 путевок из Шымкента, 9 из Астаны, 5 из Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жетысуской областей. Есть еще 4 рейтингово-лицензионных турнира. Надеемся, что в общей сложности мы получим 80-85 путевок и поедем на парижскую Олимпиаду, — отметил он.

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК спортсмены Казахстана Олимпиада
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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