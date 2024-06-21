— Олимпиада — самое важное соревнование. На Олимпиаде в Париже примут участие 10,5 тыс. спортсменов из 205 стран по 32 видам спорта. На сегодняшний день у нас 78 лицензий по 22 видам спорта. К сожалению, в этом году мы не смогли получить лицензию по женской борьбе и тяжелой атлетике, — сказал Ермек Маржикпаев.