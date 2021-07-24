Надеемся, наши спортсмены еще порадуют - главный тренер мужской сборной Казахстана по дзюдо
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы надеемся, что наши спортсмены еще порадуют нас. Такое мнение на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при ПрезидентеРК выразил главный тренер мужской сборной Казахстана по дзюдо Галымжан Жылгелдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я очень рад. Мы приехали с надеждой получить золотую медаль. Тем не менее благодарны за «бронзу». Помимо Елдоса, у нас четыре спортсмена. Они тоже будут бороться. Мы надеемся, что наши спортсмены еще порадуют нас», - сказал Галымжан Жылгелдиев.
Напомним, сегодня в Токио состоялся поединок за бронзовую награду Олимпийских игр. Елдос Сметов принес первую награду в актив #teamKZ. В полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато. По словам Елдоса, он боролся за «золото».
Добавим, в активе казахстанца уже есть серебряная награда Олимпийских игр. Ее Сметов завоевал на Олимпиаде-2016 в Рио.
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