Надеемся, что в ближайшее время будут определены заказчики нападений на журналистов - Дархан Кыдырали

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали прокомментировал задержание организаторов нападений на журналистов, передает МИА «Казинформ».

«С конца прошлого года увеличилось количество нападений на журналистов. В связи с этим Глава государства поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование ряда преступлений, направленных против журналистов. Как вам известно, в результате были задержаны 18 лиц, совершивших противоправные действия против журналистов и блогеров.

Президент отметил, что должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики данных противоправных действий. По итогу проводимых работ выяснились заказчики этих правонарушений.

Межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ изобличена и пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации», - написал Д. Кыдырали.

«В Алматы задержан непосредственный координатор провокационных атак – иностранный гражданин, квалифицированный хакер О.Токарев.

По месту его временного проживания обнаружена и изъята техника, с которой велось управление нападениями, размещение «заказов» в анонимных телеграм-аккаунтах, подбор исполнителей и оплата их акций», - сообщается по информации МВД.

«Данная группа совершила более 30 провокаций против В. Борейко, Г. Бажкеновой, Г. Ергалиевой, С. Ибраевой и других представителей средств массовой информации.

Подозреваемый был заключен в изолятор временного содержания.

Надеемся, что в ближайшее время вместе с организаторами будут определены и конечные заказчики.

Министерство информации и общественного развития будет держать ход расследования на особом внимании», - отметил Д. Кыдырали.

Как сообщалось, межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации.