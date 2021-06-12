Надеемся, что откроем школы в новом учебном году - Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы надеемся, что в новом учебном году откроем школы, наши дети получат возможность обучаться в традиционном формате. Об этом в ходе отчетной встречи с населением рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, мы надеемся, что в новом учебном году откроем школы, наши дети получат возможность обучаться в традиционном формате. Но конечно, для этого необходимо выполнить самые важные базовые условия. Это: соблюдение элементарных санитарно-эпидемиологических требований, вакцинация и конечно, для того, чтобы наши школы могли работать в традиционном формате важно, чтобы тот или иной регион не находился в «красной» зоне, желательно, чтобы он был в «зеленой» зоне», - пояснил министр.

Асхат Аймагамбетов также выразил надежду на то, что в следующем учебном году получится открыть школы, чтобы дети учились в традиционном формате.

«Но вы сейчас видите, что темпы вакцинации в целом, темпы снижения заболеваемости позволяют нам очень оптимистично относиться к началу следующего года. И мы полагаем, что в следующем учебном году у нас получится все-таки открыть наши школы и чтобы наши дети учились в традиционном формате», - добавил министр.