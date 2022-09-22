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Надеемся, что День Республики внесет свой вклад в укрепление независимости - Маулен Ашимбаев
22 Сентября 2022, 12:30

Надеемся, что День Республики внесет свой вклад в укрепление независимости - Маулен Ашимбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Независимость Казахстана действительно началась с 25 октября. Об этом заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принятый закон направлен на совершенствование нормативно-экономических, социальных и организационных основ государственной политики в области культуры и кинематографии. Мы считаем, что новые нормы позволят проводить культурные мероприятия на высоком уровне и популяризировать историю и культуру нашего народа. Также, в соответствии с этим законом, 25 октября был утвержден национальный праздник – День Республики. Это историческое и очень важное решение. Независимость нашей страны действительно начинается с этой даты. Поэтому утверждение этого дня как национального праздника - важный шаг. Надеемся, что в дальнейшем этот праздник внесет свой вклад в укрепление нашей независимости», - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты.

В свою очередь, сенатор Нурторе Жусуп отметил, что принятие Дня Республики 25 октября как национального праздника является особым событием.

«Независимость Казахстана начинается с этой даты. Поэтому мы являемся свидетелями такого исторического решения. Народ Казахстана будет отмечать 25 октября как национальный праздник», - сказал Нурторе Жусуп.

Ранее сообщалось, что Сенат принял Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников».

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О праздниках в Республике Казахстан», которые устанавливают национальным праздником День Республики – 25 октября.


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