Надбавку к окладу планируют платить за работу в сельской местности в приграничных районах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют рассмотреть возможность внедрения 50% сельской надбавки к окладу за работу в сельской местности в приграничных районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие меры предусмотрены в проекте постановления Правительства РК по внесению изменений в Концепцию развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы, размещенного на портале Открытые НПА.

«Будет рассмотрена возможность внедрения 50% сельской надбавки к окладу за работу в сельской местности в приграничных районах. Для жителей приграничных районов с экстремальными природно-климатическими условиями (отопительный сезон 9 месяцев) будет предусмотрена норма подсчета трудового стажа, как 1 год за 1,5 года, с внесением соответствующих изменений в трудовое законодательство», - отмечено в документе.

Отмечается, что развитие социальной инфраструктуры приграничных СНП (сельских населенных пунктов) будет направлено на модернизацию материально-технической базы объектов образования, медицинских учреждений, спортивных объектов и учреждений культуры.

«В целях обеспечения информационной безопасности и снижения влияния СМИ соседних государств, приграничные СНП будут обеспечены отечественными телеканалами цифрового эфирного теле- и радиовещания. В приграничных малочисленных сельских населенных пунктах будет обеспечена поддержка существующей инфраструктуры и базовых услуг», - сообщается в проекте постановления.