Надбавки незаконно начислили медработникам в СКО - Антикорруционная служба

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области провела внешний анализ коррупционных рисков в деятельности управления здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления превенции и добропорядочности Дамир Хабибулин сообщил, что в октябре по итогам аудиторских проверок в семи медучреждениях установили нарушения по начислению надбавок. В частности, в первой городской больнице их получили пять медработников, не задействованных в противоэпидемических мероприятиях.

«Установлены факты приобретения средств индивидуальной защиты по завышенным ценам. Сумма экономии бюджетных средств могла бы составить свыше 115 млн тенге. При закупке костюмов не производился запрос ценовых предложений. Установлены факты, когда врачи медицинских учреждений области пациентам выписывали определенные препараты, произведенные конкретными производителями, так называемыми «проплаченными» фармацевтическими фирмами. Очевидно, что в системе здравоохранения имеют место ряд неразрешенных проблем, которые частично зависят от исполнения выработанных в ходе анализа рекомендаций», - проинформировал Д. Хабибулин.

Ситуацию прокомментировали присутствовавшие на брифинге руководитель облздрава Кабдрахман Сактаганов и его заместитель Нурлан Айманов.

«По закупу средств индивидуальной защиты: на тот момент был острый дефицит СИЗ и сырья. Эта фирма была единственной, кто смог предоставить СИЗ в полном комплекте. Конечно, после мая, когда наладили производство в стране, появились поставщики. На момент ЧП их просто не было», - пояснил Н. Айманов.

К. Сактаганов добавил, что в тот период действительно были сложности с закупом. Недобросовестные поставщики усугубляли ситуацию. Судебные процессы с некоторыми до сих пор продолжаются.

«Сейчас мы имеем двухмесячный запас лекарственных средств. Быстро решаются вопросы с поставками. По доплатам. Да, разбирались. Было несоответствие по информационным системам по кадровому обеспечению. Комиссионно разбирались, наоборот, с недоплатами. Все случаи разобрали. Сейчас все выплачены. Что касается лекарств, то мы работаем по приказу Минздрава, в котором четко указан перечень лекарств, и при каких заболеваниях они выписываются. Нельзя говорить, что этот не рецепт не подходит», - сказал начальник облздрава.

Руководитель Антикоррупционной службы области Жаркын Галымов уверен, что к управлению здравоохранения возникает много вопросов и у населения.

«Безусловно сформированы риски при осуществлении закупа медицинского оборудования, лекарственных средств. Вопросов много, поэтому выработанные рекомендации в ходе внешнего анализа направлены на искоренение предпосылок возникновения коррупционных проявлений еще на стадии зарождения, то есть до формирования самого коррупционного деяния», - сказал Ж. Галымов.