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Надбавки на билеты объяснили в «Пассажирских перевозках»

3 Декабря 2019 18:08
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Надбавки на билеты объяснили в «Пассажирских перевозках»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Асылхан Калдыкозов рассказал о механизме формирования цен на билеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что касается надбавок на билеты: «Пассажирские перевозки» осуществляют деятельность в двух сегментах – социально значимые перевозки, которые дотирует государство, здесь тарифы полностью регулирует государство», - сказал Асылхан Калдыкозов на пресс-конференции в СЦК.

Он предложил сравнить тарифы с ценами на билеты в соседних странах.

«Если сравнивать с нашими ближайшими соседями, в частности, с узбекскими коллегами, тарифы на порядок ниже. С российскими коллегами – тариф ниже в два раза. Поэтому государство очень внимательно подходит к этому вопросу и не допускает повышения тарифов. Что касается системы коммерческих поездов, здесь действует система динамических тарифов. Тарифы меняются во всем мире каждый день – если пассажир заранее приобретает билет, он может приобрести его в два раза дешевле», - подчеркнул спикер.

Но когда человек приобретает билет в день отправления либо в дни большого спроса, по словам А. Калдыкозова, цена растет.

«Так как перевозка пассажиров во всем мире – это убыточный вид деятельности. Чтобы возмещать расходы, мы вынуждены идти на такие динамические тарифы», - заключил А. Калдыкозов.

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Ключевые слова: Транспорт, Цены и тарифы,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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