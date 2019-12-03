Надбавки на билеты объяснили в «Пассажирских перевозках»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Асылхан Калдыкозов рассказал о механизме формирования цен на билеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается надбавок на билеты: «Пассажирские перевозки» осуществляют деятельность в двух сегментах – социально значимые перевозки, которые дотирует государство, здесь тарифы полностью регулирует государство», - сказал Асылхан Калдыкозов на пресс-конференции в СЦК.

Он предложил сравнить тарифы с ценами на билеты в соседних странах.

«Если сравнивать с нашими ближайшими соседями, в частности, с узбекскими коллегами, тарифы на порядок ниже. С российскими коллегами – тариф ниже в два раза. Поэтому государство очень внимательно подходит к этому вопросу и не допускает повышения тарифов. Что касается системы коммерческих поездов, здесь действует система динамических тарифов. Тарифы меняются во всем мире каждый день – если пассажир заранее приобретает билет, он может приобрести его в два раза дешевле», - подчеркнул спикер.

Но когда человек приобретает билет в день отправления либо в дни большого спроса, по словам А. Калдыкозова, цена растет.

«Так как перевозка пассажиров во всем мире – это убыточный вид деятельности. Чтобы возмещать расходы, мы вынуждены идти на такие динамические тарифы», - заключил А. Калдыкозов.