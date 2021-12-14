Надбавки медработникам: как приводится расчет выплат, объяснили в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько министерству здравоохранения удалось решить вопросы, связанные с выплатами доплат медицинскому персоналу, работающему с больными коронавирусной инфекцией, ответила вице-министр ведомства Асем Нусупова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В конце прошлой недели Премьер-Министром подписаны поправки в постановление 1193, регламентирующие доплаты медицинским работникам, работающим с больными, зараженными COVID-19. Расчёт всех выплат будет производиться с 1 октября 2021 года, и медики, работавшие в зоне риска, получат доплаты именно с этого периода. На эти цели уже выделено 15 млрд тенге», - сказала Асем Нусупова.

Что касается в целом лечения ковидных больных и финансирования скорой медицинской помощи, как отметила вице-министр, то в текущем году из-за нехватки средств республиканского бюджета по борьбе с коронавирусом COVID-19 кредиторская задолженность к концу года достигла 83,9 млрд тенге.

«Министерству и Фонду социального страхования совместно с министерством финансов с большим трудом удалось решить эту проблему, при этом отмечу, что определённая сумма (оплата за оказанные услуги в декабре текущего года) будет профинансирована в январе следующего года», - прокомментировала вице-министр.

Также Асем Нусупова подчеркнула, что пандемия оказала серьезное влияние на параметры республиканского бюджета, но к чести правительства, ключевые проблемы были все же закрыты.

«Только на надбавки в течение двух лет выделено 265,8 млрд тенге, а на лечение больных коронавирусной инфекцией - 290 млрд тенге. Причём последняя сумма включает в себя только средства, прошедшие через Фонд социального страхования, а ведь еще сколько ресурсов (на лекарственные средства и средства защиты) было выделено из резерва правительства.

Изначально средства на надбавки и лечение не закладывались в бюджете министерства и, соответственно, Фонда. Что в текущем, что в прошлом году, все деньги выделялись в ходе уточнения и корректировок бюджета, и это сильно сказалось на процессе финансирования госпиталей. Но сразу скажу - пусть простят мой ведомственный эгоизм - в этом вины министерства здравоохранения нет, поскольку при планировании мы закладывали все суммы», - пояснила А. Нусупова.

«К сожалению, в следующем году в бюджете также - по причине нехватки денег - не предусмотрены ресурсы на эти цели, так что мы опять вынуждены будем выходить на процедуру уточнения бюджета. И я здесь должна сказать открыто, что в тарифы следующего года доплаты медикам не вошли, а расходы на лечение будут производиться пока за счёт других направлений. Так что, скорее всего, процесс дефицита средств некоторое время будет «хроническим», - считает вице-министр.