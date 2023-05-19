Надбавка за воинское звание будет увеличена на 30% с 2024 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С января 2024 года надбавка за воинское звание будет увеличена на 30 процентов. Об этом сообщил заместитель министра обороны Руслан Шпекбаев, отвечая на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При поддержке Главы государства с 1 января 2021 года оклад личного состава Вооруженных Сил повышен на 35 процентов. Заработная плата военнослужащих увеличилась на 60 процентов или в среднем в 1,6 раза в 2021-2023 годах. Оклады военнослужащих подразделений специального назначения увеличились на 20 процентов. С этого года оклады военных летчиков, преподавателей военных вузов и военных врачей вырастут в среднем на 60 процентов», - написал Руслан Шпекбаев в ответе на депутатский запрос.

По словам заместителя министра, для национальной гвардии и МВД прорабатывается предложение о внесении изменений в Закон о предоставлении в 3 раза большей компенсации за их участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

«Следующей составляющей социального пакета является жилье. На сегодняшний день более 40 тысяч человек получают жилищные выплаты. Доступны различные жилищные программы, в том числе «Военный продукт», «7-20-25» и другие. С 2018 по 2022 год более 13 тысяч военнослужащих получили личное жилье», - добавил Руслан Шпекбаев.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Вооруженные Силы РК закупили более 150 единиц новой военной техники.