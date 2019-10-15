Надаль и Джокович проведут матч и мастер-класс в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 октября 2019 года в Нур-Султане состоится благотворительный выставочный матч с участием именитых теннисистов современности - сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

Кроме того, в этот же день, 24 октября, в 12.00 спортсмены примут участие в пресс-конференции, в рамках которой ответят на многие вопросы. Событие пройдет в отеле The Ritz Carlton Astana.

В 18.00 на «Барыс-Арена» Надаль и Джокович проведут мастер-класс для юных талантливых казахстанских теннисистов, которые съедутся для этого случая со всей страны. Сам матч начнется там же, на «Барыс-Арене» в 19.00.