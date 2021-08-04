Над созданием вакцины против КВИ в виде нанокапсул работают в Казахстане – Алмаз Шарман

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане работают над созданием вакцины против КВИ в виде нанокапсул. Об этом сообщил президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Можно ли использовать вакцину против коронавируса в виде капсулы, как это создают в Израиле? Это очень интересное направление, сейчас над этим работают. Если вы помните, раньше полиомиелитную вакцину в 50-х годах прошлого века тоже использовали в виде уколов. Затем несколько ученых, в том числе Чумаков в Советском Союзе, изобрели, так называемую, оральную вакцину, то есть, в виде капель. Сейчас в этом направлении работают несколько научных коллективов. Хотел бы добавить – другое направление, это вводить вакцину через нос, в виде носовых капель. В этом есть большая логика, поскольку, как мы знаем, коронавирус скапливается именно в носовой полости. И над этим, кстати, над нанокапсулами, работают сейчас казахстанские ученые. Это Кайсар Табынов в Аграрном университете, очень интересное направление. Оно пока еще не реализовано, но многие международные коллективы, в том числе в Израиле, в Австралии, в Соединенных Штатах Америки работают именно в этом направлении», – сказал А. Шарман.

По его мнению, в случае успеха в разработке нанокапсул с вакциной от коронавируса, процесс вакцинации может значительно ускориться и вакцины станут еще более доступными. Преимущества нанокапсул заключаются в том, что для их введения не требуются шприцы, как и стерилизация места инъекции, то есть, процесс вакцинации упростится.

Кроме того, положительный эффект будет в том, что после вакцинации с помощью нанокапсул будет возникать, так называемый, иммунитет слизистых оболочек в носовой или ротовой полостях. Это означает, что у вакцинированных людей будут дополнительные слои иммунной защиты, помимо иммунитета крови, возникающего после прививки путем инъекции.