Над созданием искусственной конины работают российские ученые

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В России появится искусственная конина, для создания которой не потребуется использовать антибиотики и другие препараты, способные навредить здоровью человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Известия».

Ученые собираются вырастить мясо из стволовых клеток животных с помощью специальных инкубаторов. Ожидается, что первая котлета из культивируемой конины появится уже через три года, а получение кускового мяса с помощью биопринтера будет возможно спустя пять лет.

Культивируемое мясо в перспективе может стать более здоровой альтернативой продукции сельского хозяйства. Объясняется это тем, что при создании искусственной еды будут использованы клетки животных, которые планируется выращивать в стерильной питательной среде, защищенной от вирусов и бактерий. Сейчас в мире уже есть порядка 30 проектов, которые развивают технологии создания культивируемого мяса. В рамках одного из них российские биологи рассчитывают впервые создать экологически чистую конину, которая не будет содержать антибиотиков и других вредных компонентов. По словам ученых из Казани, на их выбор продукта повлияли традиции Республики Татарстан, где данный вид мяса особенно ценится.

«Полученные продукты питания по вкусу будут практически неотличимы от произведенных в животноводческих хозяйствах, - рассказал изданию директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов. - При этом для людей они могут стать более полезной альтернативой. Благодаря стерильности инкубаторов на клетки искусственного мяса не требуется воздействовать антибиотиками, которые активно применяются на фермах».

Как сообщает газета, одной из главных целей ученых на нынешнем этапе исследований является поиск оптимальных условий и состава питательной среды. Это необходимо, чтобы мышечные компоненты могли расти с максимальной скоростью, поскольку именно активность клеточного развития является важнейшей характеристикой для дальнейшего масштабирования технологии. Вместе с тем ученые планируют включить в продукт придающие вкус жировые клетки, над культивированием которых авторы проекта уже начали работать. Сейчас исследователи уже пробуют подсаживать эти клетки к мышечным, в результате чего получится фарш, который можно будет использовать в кулинарии.