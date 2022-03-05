Над созданием Центрально-азиатского центра знаний в области гендерного равенства работают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан готов к конструктивному и плодотворному сотрудничеству со всеми международными организациями в реализации усилий по расширению участия женщин в вопросах предотвращения и по урегулированию конфликтов, укреплению мира и безопасности. Об этом заявила первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева на круглом столе «Женщины, мир и безопасность» в МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан проявил инициативу об участии в рамках глобального форума «Поколение равенства в защиту прав женщин и равного будущего», взяв на себя обязательства по искоренению насилия и экономической несправедливости», - сказала Аида Балаева.

Спикер сообщила, что ведется работа над созданием Центрально-азиатского центра знаний в области гендерного равенства и расширения прав и возможности жить.

«Центр призван укреплять партнерские отношения со странами Центральной Азии, поддерживать продвижение повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. В целях реализации девяти резолюций Совета безопасности ООН Правительством Казахстана в декабре прошлого года утвержден план мероприятий до 2025 года. План включает в себя проведение конкретных мер обеспечения равноправного участия женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, обеспечении безопасности, предупреждению насилия против женщин, повышению осведомленности, усилению взаимодействия с гражданским обществом в вопросах предупреждения конфликтов и защиты женщин», - пояснила Аида Балаева.

Было отмечено, что Казахстан готов к конструктивному и плодотворному сотрудничеству со всеми международными организациями в реализации усилий по расширению участия женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, укреплении мира и безопасности.