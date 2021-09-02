Над чем будет работать Миннацэкономики в рамках реализации Послания Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал, как ведомство будет работать над реализацией Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях реализации поручений Главы государства, Министерством национальной экономики будет проводиться работа по четырем основным направлениям: управление государственными финансами; антиинфляционное реагирование; развитие предпринимательства; сбалансированное региональное развитие», - рассказал в ходе заседания Правительства Асет Иргалиев.

Министр напомнил, что Главой государства озвучены 5 новых инициатив:

- увеличение минимальной заработной платы с 42,5 тысяч тенге до 60 тысяч тенге с 1 января 2022 года;

- разработка «мягких» мер в рамках регулируемых закупок и господдержки для стимулирования бизнеса к увеличению зарплаты своим работникам;

- ведение единого платежа с Фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса, предусматривающего снижение нагрузки на ФОТ с 34% до 25% с 2023 года;

- ежегодное увеличение зарплаты отдельным категориям гражданских служащих на 20% с 2022 года до 2025 года;

- предоставление возможности перечисления части пенсионных отчислений, выше порога достаточности, на счет в «Отбасы Банк» для приобретения жилья.

Ранее министр проинформировал, что в рамках реализации Послания Президента РК народу Казахстана «Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны» планируется принять шесть законов.