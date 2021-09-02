Над чем будет работать Миннацэкономики в рамках реализации Послания Президента
«В целях реализации поручений Главы государства, Министерством национальной экономики будет проводиться работа по четырем основным направлениям: управление государственными финансами; антиинфляционное реагирование; развитие предпринимательства; сбалансированное региональное развитие», - рассказал в ходе заседания Правительства Асет Иргалиев.
Министр напомнил, что Главой государства озвучены 5 новых инициатив:
- увеличение минимальной заработной платы с 42,5 тысяч тенге до 60 тысяч тенге с 1 января 2022 года;
- разработка «мягких» мер в рамках регулируемых закупок и господдержки для стимулирования бизнеса к увеличению зарплаты своим работникам;
- ведение единого платежа с Фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса, предусматривающего снижение нагрузки на ФОТ с 34% до 25% с 2023 года;
- ежегодное увеличение зарплаты отдельным категориям гражданских служащих на 20% с 2022 года до 2025 года;
- предоставление возможности перечисления части пенсионных отчислений, выше порога достаточности, на счет в «Отбасы Банк» для приобретения жилья.
Ранее министр проинформировал, что в рамках реализации Послания Президента РК народу Казахстана «Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны» планируется принять шесть законов.