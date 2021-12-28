Нацсовет общественного доверия обсудил планы на будущий год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане 27 декабря состоялась рабочая встреча членов Национального совета общественного доверия. На встрече были подведены итоги работы в уходящем году и обозначены планы на предстоящий год, передает МИА «Казинформ».

В 2021 году в рамках реализации инициатив Нацсовета были приняты семь законов, в их числе закон о земле, предусматривающий норму запрета продажи сельхозземель иностранцам, а также закон о выборах, с новыми нормами по снижению порога для прохождения политических партий в Мажилис и включения графы «против всех» в избирательный бюллетень.

В целом, за весь период деятельности Нацсовета принято более 90 нормативно-правовых актов. Еще 12 законопроектов в настоящее время находятся на разных стадиях разработки и рассмотрения.

Также на встрече члены НСОД обсудили перечень тем для исследовательских работ, на основе которых будут разработаны рекомендации и предложения для госорганов. Предполагается, что в рамках каждой из четырех рабочих групп внутри НСОД будут разрабатываться та или иная актуальная общественная проблематика. Своими предложениями по темам исследований поделились Жемис Турмагамбетова, Бурихан Нурмухамедова, Мурат Абенов, Саясат Нурбек, Толеутай Рахимбеков, Марат Башимов, Расул Жумалы, Лаззат Кожахметова, Даурен Куат, Асхат Садырбай, Александр Данилов, Таттыгуль Талаева, Дания Еспаева, Канат Нуров, Кайсар Турсынкожа, Канат Сахариянов, Берик Абдыгалиулы, Андрей Чеботарев, Айман Умарова и Исламбек Салжанов.

Участники заседания также обсудили планируемые встречи в следующем году с руководителями госорганов по обсуждению хода реформ в различных сферах, а также выезды в регионы.

Национальный совет общественного доверия при Президенте Республики Казахстан – это консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества. Указ о создании Национального совета был подписан 12 июня 2019 года.