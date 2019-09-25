Нацпрограмму развития зеленой экономики предложили принять на III Саммите ВИЭ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальную программу развития зеленой экономики на пятилетний период предложили принять на III Саммите ВИЭ в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».

25 сентября 2019 года в столице РК состоялся III Саммит по возобновляемым источникам энергии – международная индустриальная площадка, посвященная ключевым локальным и глобальным тенденциям развития ВИЭ.





Ключевая цель мероприятия – обсуждение «за» и «против» использования возобновляемых источников энергии, а также воплощение лучших идей и эффективных решений, призванных внести вклад в построение «зеленого» будущего нашей страны и всего мирового сообщества.

Организаторами Renewable Energy Summit выступают Ассоциация возобновляемой энергетики Казахстана и Фонд Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы.

Большой акцент Исполнительный директор Фонда Первого Президентра РК-Елбасы Асет Исекешев сделал на важности развития стандартов по энергосбережению, формирования «зеленой культуры» и «зеленого менталитета мышления» (уважение к природе, сохранение ресурсов, экономия), которые должны стать частью национальной культуры, а также борьбы с бюрократией в различных государственных ведомствах и подготовка специалистов.

«Реализация новых трендов «зеленой экономики» сталкивается с бюрократией, особенно в ведомствах, госпредприятиях, ответственных за экспертизу. Для успешного внедрения принципов «зеленой экономики» нужно институционально развивать законодательство, готовить специалистов. Очень важно сформировать группы высокоэффективных профессионалов, которые способны разработать новые стандарты и обеспечить трансформацию отраслей с точки зрения внедрения новых технологий»,- отметил Асет Исекешев.

Он также предложил сделать Саммит ежегодным, не концентрироваться исключительно на ВИЭ, а главным приоритетом сделать ресурсосбережение. Три основные темы следующего года, по версии исполнительно директора Фонда Первого Президента: строительство, сельское хозяйство, рассмотрение конкретных проектов.

«Развитивать «зеленые технологии», внедрять инновации и создавать более энергоэффективные производства очень важно для нашей страны. Весь мир движется в сторону ВИЭ, и мы не должны отставать от этого тренда. Бизнесмены, меценаты, инвесторы, должны воплощать идеи «зеленой экономики» в жизнь не только в Алматы и Нур-Султане, но и во всех регионах Казахстана», - сказал Председатель наблюдательного совета компании «Source Energy» Оралбек Ботбай.

По итогам работы Саммита была принята Резолюция, которая отражает стратегические направления развития отрасли ВИЭ в Казахстане. В рамках данного документа представлены озвученные на Саммите предложения, идеи и рекомендации по дальнейшему устойчивому развитию рынка возобновляемой энергетики и зеленой экономики в целом.

Ключевой инициативой принятой Резолюции стало предложение по разработке специальной национальной программы развития «зеленой экономики» на пятилетний период. Соответствующий проект будет внесен на рассмотрение уполномоченных государственных органов Республики Казахстан.

В рамках данной программы предложено отразить основные направления в виде развития ВИЭ, эффективного использования природных ресурсов, энергосбережения, энергоэффективности, внедрения наилучших доступных технологий в промышленности, экологических мероприятий, smart-grid и smart-cities и др.

Особую роль предлагается уделить развитию отечественной казахстанской науки и передовых разработок know-how, а также увеличению содержания товаров, работ и услуг «Made in Kazakhstan» в реализуемых и планируемых зеленых проектах.

Помимо этого, в резолюции обозначена необходимость разработки специального проекта продвижения принципов и идей зеленой экономики среди детей и молодёжи.

Огромный потенциал Казахстана в развитии широких возможностей по локальной интеграции наиболее прогрессивного опыта в сфере ВИЭ не раз отмечались Первым Президентом Республики Казахстан-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Так, в 2017 году на тридцатом пленарном заседании Совета иностранных инвесторов Нурсултаном Абишевичем была озвучена стратегически значимая установка - доля альтернативной энергии в энергобалансе страны к 2050 году должна увеличиться до 50%.

Акцент на развитии отрасли был обозначен в представленном недавно Послании народу Казахстана Президента Касым-Жомарта Токаева. В рамках программного документа отмечается, что Правительству необходимо активизировать работу по улучшению экологии, расширению использования возобновляемых источников энергии, культивированию бережного отношения к природе.

«С момента утверждения Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым «Концепции по переходу к зеленой экономике» в 2013-м году, определившей ключевые индикаторы в 3% доли ВИЭ к 2020-му году, 10% к 2030-му, и 50% к 2050-му году, страна прошла колоссальный путь трансформации своей главной отрасли – энергетики. По итогам 2018 года, около 1,3% всей электроэнергии страны производилось на солнечных, ветровых, гидро и био-станциях. Большой и неисчерпаемый потенциал геотермальной энергии также еще предстоит поставить на службу всему народу. Мы уверены, что принятие специальной программы на государственном уровне станет большим шагом в достижении поставленных целей», - отметил Арман Кашкинбеков, идеолог и главный организатор Саммита, генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана.

Для достижения поставленных целей весной прошлого года был создан Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов, который является ключевым звеном в вопросах внедрения наилучших доступных технологий (НДТ), интеграции международных программ в сфере зеленой экономики, улучшения экологии, декарбонизации энергетического сектора, развития энергоэффективности и ресурсосбережения.

В работе Саммита ВИЭ приняли участие более 300 делегатов из 20 стран мира, включая Казахстан, Россию, Южную Корею, Украину, Великобританию, Израиль, Кувейт, Таиланд, Кыргызстан, Францию, Италию, Турцию, Германию, Узбекистан, Испанию, Грузию, Индию, Грецию, Болгарию и США.

В числе спикеров выступили лауреат Нобелевской премии мира, Председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг (Южная Корея), председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович (Россия), ведущий аналитик S&P Global Ratings Михаил Давыдов (Россия), постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Якуп Бериш, вице-президент компании Eni Energy Solutions в Центральной Азии Донато Аззароне (Италия), генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай (Россия), Председатель Наблюдательного Совета ТОО «Source Energy» Оралбек Ботбай, Президент Казахстанского Общества Нефтяников-Геологов Балтабек Куандыков и др.

Мероприятие состоялось в рамках KAZAKHSTAN ENERGY WEEK 2019/ XII Евразийского Форума KAZENERGY, организатором которого является Ассоциация KAZENERGY при поддержке Правительства Республики Казахстан.

Почетный спонсор III Международного Саммита ВИЭ 25.09.2019 в г. Нур-Султан в Фонде Первого Президента РК - Елбасы: казахстанский бизнесмен и меценат Оралбек Ботбай и его компания SOURCE ENERGY.

Спонсоры и партнеры RES-2019: Акимат г. Нур-Султан, Ассоциация KAZENERGY, «МЭК-Астана», Программа развития ООН в Казахстане, МНТЦ, АО НК «Kazakh Invest», Центр Стратегических Инициатив, агентство Ant Media, Dasco Consulting Group, Sunel.







