РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:31, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Нацпроект «Здоровая нация» позволит реформировать систему здравоохранения РК – Алексей Цой

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Министр здравоохранения Алексей Цой выступил на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, в ходе которого проинформировал общественность и СМИ о вакцинации и ревакцинации населения против КВИ, а также озвучил основные направления Национального проекта «Здоровая нация», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе своего выступления А. Цой рассказал о проводимой Министерством работе по закупу вакцин против КВИ, плановой иммунизации населения от вакцино-управляемых заболеваний согласно Национальному календарю профилактических прививок. А также проинформировал о подходах по ревакцинации граждан против КВИ.

    «Необходимо отметить, что поручения Главы государства, озвученные в Послании, по укреплению санитарно-эпидемиологической службы и развитию отечественного лекарственного производства нашли отражение в национальном проекте «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация». Национальный проект учитывает стратегические документы страны, такие как общенациональные приоритеты; Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года; Предвыборная программа партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!», - сказал А. Цой.

    Глава Минздрава отметил, что Национальный проект является правопреемником Государственной программы развития здравоохранения РК и включает конкретные, достижимые задачи до 2025 года. Вместе с тем, Министерством разрабатывается Концепция развития здравоохранения, которая отражает долгосрочные перспективы и операционную деятельность отрасли.

    В целом Национальный проект состоит из 4 направлений, включающие в себя повышение доступности и качество медпомощи; формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования; развитие отечественной фармацевтической отрасли; увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта.

    По каждому направлению обозначены задачи и показатели результатов. Реализация Национального проекта будет способствовать повышению доступности медицинской помощи, сохранению здоровья беременных женщин и укреплению здоровья детей, охвату реабилитацией детей с ограниченными возможностями, укреплению кадрового потенциала. Также Нацпроект нацелен на реализацию мер по совершенствованию эпидслужбы, развитию отечественной фармацевтической промышленности и стимулированию здорового образа жизни.


    Теги:
    Здравоохранение Алексей Цой Нацпроекты Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!