Нацпроект в сфере здравоохранения: каких показателей намерен достичь Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Асем Нусупова объяснила, как реализуется национальный проект «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время одним из основных программных документов министерства здравоохранения РК является Национальный проект «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация».

«Приведу несколько примеров - в 2022 году мы должны достичь следующих макроиндикаторов развития отрасли, это: ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 73,7 лет (в 2021 году -73,3 года) , снижение стандартизированного коэффициента смертности - 7,45 (7,9); снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми - 7,5 (7,6); снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми - 11,0 (35,0); снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет), на 100 тыс. населения - 93,2 (94,3); снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения - 173,80 (174,0); снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения - 45,6 (46,5); уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями - 69,6% (66,1%); инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения - 219,4% (175,7%)», - написала Асем Нусупова.

Она также рассказала о целевых индикаторах, взаимоувязанных с бюджетными программами:

- охват антиретровирусной терапией (АРВ) лиц, живущих с ВИЧ - 74% (72%);

- охват вакцинацией подлежащего населения, % от целевого населения - 95 (95);

- рост удельного веса выявленных первичных злокачественных новообразований на 0-I стадиях (уровень ранней диагностики) - 33,5% (31,8 %);

- снижение стандартизованного коэффициента cмертности от злокачественных заболеваний - 82,60 (83,00);

- снижение смертности от туберкулеза - 2,0 (2,1);

- доля обеспеченности пациентов лекарственными препаратами при АЛО от общего числа выписанных бесплатных рецептов - 98 (97).

Ранее вице-министр здравоохранения рассказала о бюджете Министерства здравоохранения на 2022-2024 годы.