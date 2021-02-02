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    10:41, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Нацпроект по управлению водными ресурсами разрабатывают в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальные проекты по управлению водными ресурсами, а также проект «Жасыл Казахстан» разрабатывают в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, ведомством был разработан проект Госпрограммы по управлению водными ресурсами. На сегодня ведется работа по преобразованию данной госпрограммы в национальный проект.

    Определены шесть основных направлений.

    «Первое. Это совершенствование межгосударственных водных отношений для укрепления водной дипломатии.

    Второе. Цифровизация, учет и мониторинг водных ресурсов. В результате будет проведена работа по оцифровке 119 каналов, а также создана информационная система определения ресурсов речного стока.

    Третье. Водосбережение. В результате площади орошаемых земель с применением современных водосберегательных технологий будут увеличены с 221 тыс. га до 420 тыс. гектаров.

    Четвертое. Восстановление ирригационных систем и сооружений, строительство новых водохранилищ. В результате будет реконструировано порядка 2000 км магистральных каналов. Помимо этого, будет построено 8 новых водохранилищ с общим объемом 885 млн кубометров в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской и Кызылординской областях. С 2025 по 2030 годы будет построены еще 31 новое водохранилище.

    Пятое. Обновление правовой базы. В рамках данной работы будет разработан Водный кодекс в новой редакции.

    Шестое. Подготовка специалистов водной отрасли с современными навыками и научное обеспечение», - сказал на заседании Правительства министр.

    Нацпроект «Жасыл Казахстан» будет состоять из 7 основных разделов: оздоровление водных объектов, снижениеуровня загрязнения воздуха, управление отходами, сохранение биоразнообразия, озеленение страны, энергоэффективность, экообразование и повышение экологической культуры.

    «Это позволит улучшить ситуацию в 10 городах с высоким уровнем загрязнения воздуха: Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть- Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент. Помимо этого, мы планируем достичь к 2025 году снижения объемов сброса сточных вод, увеличить долю переработки отходов с текущих 18% до 35%, а также снизить энергоемкость ВВП страны», - добавил министр.

    Как уточнил М. Мирзагалиев, работа по разработке и утверждению двух нацпроектов будет завершена к 1 июля этого года.


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