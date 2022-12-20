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Нацпроект по развитию предпринимательства помог почти 650 тысячам казахстанцев

20 Декабря 2022, 10:35
Нацпроект по развитию предпринимательства помог почти 650 тысячам казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 649,6 тысяч человек в Казахстане охвачены мерами содействия занятости в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

По состоянию на 1 декабря текущего года в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы (далее – Нацпроект) мерами содействия занятости охвачены 649,6 тысяч человек. 412,5 тысяч человек были трудоустроены, из них 292,4 тысяч – на постоянную работу.

На профессиональное обучение по заявкам работодателей было направлено 13,8 тысяч человек.

Для открытия своего дела 21,7 тысяч человек получили государственные гранты.

На субсидируемые рабочие места трудоустроено 168,4 тысяч человек, из них: на социальные рабочие места – 14,5 тысяч; на молодежную практику – 28,4 тысяч; на общественные работы – 118,3 тысяч, на проекты «Первое рабочее место» – 3,8 тысяч человек, «Контракт поколений» – 534 человека, «Серебряный возраст» – 2,9 тысяч человек.

Также в целях выбора сферы деятельности 143,6 тысяч человек прошли социальную профориентацию.

Ранее меры, способствующие занятости населения, реализовывались в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек», участниками которой в 2021 году стали 651,8 тысяч человек.

Участники госпрограммы были трудоустроены на постоянные и субсидируемые рабочие места, получали поддержку на развитие предпринимательства в виде микрокредитов и государственных безвозвратных грантов, проходили обучение на краткосрочных курсах и в организациях ТиПО (техническое и профессиональное образование).

Кроме того, в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов, желающих переселяли из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы.


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