Нацпроект по развитию конкуренции: количество государственных заданий сократят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нацпроектом по развитию конкуренции планируется обеспечить конкурсный отбор поставщиков, сократив количество государственных заданий не менее чем на 25%. Об этом сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из нововведений Нацпроекта по развитию конкуренции Серик Жумангарин назвал обеспечение доступа частных перевозчиков на рынок перевозки грузов железнодорожным транспортом.

«В настоящее время АО «НК «Казахстан темир жолы» владеет «ключевой мощностью» - магистральной железнодорожной сетью. Основную долю на рынке железнодорожных грузоперевозок (99%) занимает его дочерняя компания (ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»). Начиная с прошлого года, в рамках пилота впервые запущено 2 частных грузовых перевозчика. В рамках стратегии развития со следующего года «нитки графика» будут разыгрываться на конкурсной основе, будет дан доступ новым частным операторам. Реализацией проекта планируется достичь 30% доли грузовых перевозок частными компаниями», - сказал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции на встрече с редакторами АО «МИА «Казинформ».

«Ряд проектов направлены на решение вопросов, так называемого «коммунального рабства»: население безальтернативно пользуется услугами домофонных, лифтовых компаний, вывоза мусора, телевидения, связи - и везде одна обслуживающая компания», - добавил Серик Жумангарин.

Также он рассказал об инициативе по сокращению количества государственных операторов и государственных заданий, а также о секторальном анализе государственного участия в предпринимательстве.

«Сокращение количества госоператоров обеспечит демонополизацию, оптимизацию расходов государства и создаст благоприятные условия для развития предпринимательства и потребителей. Значимый эффект окажет проект по сокращению госзаданий, в рамках которых закупаются товары без конкурса у субъектов квазигосударственного сектора», - сказал глава Агентства.

По его данным, Нацпроектом планируется обеспечить конкурсный отбор поставщиков, сократив количество государственных заданий не менее чем на 25%. Наряду с этим, для ускорения темпов приватизации, предлагается внедрение «секторального подхода» с учетом административно-территориальной специфики.

«Итогом реализации Нацпроекта будет являться доступ к ключевой мощности в сферах сырьевых товаров, электроэнергетики, транспорта и связи, а также снижение барьеров в сферах здравоохранения, транспорта, связи, агропромышленного комплекса, ЖКХ.

Мы считаем, что на сегодняшний день – это базовые площадки, где наиболее сложные узлы, которые препятствуют развитию здоровой конкуренции, решение этих проблем является основной задачей Нацпроекта», - подчеркнул Серик Жумангарин.

Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК С.Жумангарин рассказал о задачах Национального проекта по развитию конкуренции.