Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Нацпроект по развитию конкуренции: что даст приватизация автобусных парков

Автор:  
Акбота Кузекбай
13 Мая 2021, 18:13
Нацпроект по развитию конкуренции: что даст приватизация автобусных парков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что даст планируемая приватизация автобусных парков в рамках Национального проекта по развитию конкуренции до 2025 года, пояснили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам первого заместителя председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустама Ахметова, снижение уровня государственного участия в предпринимательстве - ключевое направление Национального проекта.

В рамках проекта, как отметил спикер, предусматривается секторальный анализ товарных рынков.

«В рамках секторального анализа будут предлагаться целые сектора, отрасли экономики на приватизацию. В том числе, мы рассматриваем и максимальную передачу государственных автобусных парков в частные руки. Сегодня они в основном сосредоточены в областных центрах, там присутствуют порядка шести госпарков. В среднем доля на рынке не превышает 20% по республике. Процесс приватизации позволит развивать дальше этот рынок и предоставить доступ к субсидированию для частных перевозчиков и усилить конкуренцию между ними», - рассказал Рустам Ахметов на брифинге СЦК.

Ранее в ходе брифинга первый заместитель председателя Агентства ответил на вопрос касательно цен на жилье в стране, также объяснил рост цен на продукты питания.


Экономика   Транспорт   Легализация. Приватизация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия