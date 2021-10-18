Нацпроект по агропромышленному комплексу: 7 экосистем вокруг крупных инвестпроектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приоритетом Нацпроекта станет формирование 7 экосистем вокруг крупных инвестпроектов, включая производство и переработку мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции. Об этом рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из приоритетных направлений Нацпроекта будет развитие производства и экспорта переработанной сельхозпродукции. Для этого выработан комплекс мер, предусматривающий дозагрузку действующих предприятий, а также строительство современных и модернизацию действующих предприятий. Сегодня в пуле инвестиционных проектов 194 – это новые проекты по переработке, которые позволят обеспечить дополнительный рост производства и соответственно дополнительный экспорт в объеме», - отметил министр сельского хозяйства.

По его словам, в конечном итоге это позволит достичь поставленной цели по увеличению экспорта продукции АПК в 2 раза, с доведением доли переработанной продукции в общем объеме экспорта АПК до 70%.

«По поручению Главы государства приоритетом Нацпроекта станет формирование 7 экосистем вокруг крупных инвестпроектов, включая производство и переработку мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции. Это позволит вовлечь как минимум 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств, которые смогут участвовать в создании конечной казахстанской продукции с высокой добавленной стоимостью. В целом в течение 5 лет планируется реализовать 582 инвестиционных проекта на сумму 4,1 трлн. тенге. В целом в результате реализации Нацпроекта планируется за пять лет повысить производительность труда в 2,5 раза, обеспечить работой 500 тыс. человек тем самым повысить доходы 1 млн. сельских жителей», - добавил Ербол Карашукеев.