Нацпроект: какие нововведения ожидаются в сфере образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках национального проекта «Качественное образование «Образованная нация» к 2025 году будут модернизированы 5000 школ в малых городах, районных центрах и селах. О том, как реализуется национальный проект, пояснила заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования Сапура Тулекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках нацпроекта предусмотрено изменение государственного стандарта дошкольного воспитания. Представитель Министерства доложила, как данный план будет реализован.

«По поручению Главы государства в дошкольных организациях будет внедрена новая модель развития ребенка. Будет изменен государственный стандарт на основе принципа «обучение через игру». В прежнем стандарте в основном содержалось академическое образование в школах. То есть с детского сада преподавались предметы. Теперь все навыки, которые формируются в детском саду, по новому стандарту будут усваиваться игрой. Дошкольное воспитание подразделяется на детсадовскую и предшкольную подготовку. Обучение будет организовано на предшкольной подготовке», - рассказала заместитель председателя Комитета Сапура Тулеков корреспонденту МИА «Казинформ».

В рамках реализации национального проекта поставлена задача по повышению качества среднего образования. В частности, сокращение разрыва в качестве обучения между регионами, городскими и сельскими школами.

Также Минобразования намерено провести анализ потенциала школ. Для этого планируется использовать международные стандарты PISA.

«В следующем году будут проведены сравнительные анализы по международной экспертизе PISA. В этот раз в школах Казахстана впервые реализуется проект «PISA для школы». В первый год на пилотной основе выбраны 200 школ. Затем постепенно цифра возрастет до 1000. Это также будет способствовать индивидуальному анализу и решению проблем школ», - сказала Сапура Тулекова.

Заместитель председателя Комитета отметила, что в рамках Нацпроекта планируется переход на 12-летнее обучение.

«С целью реализации перехода на 12-летнее обучение программа будет полностью изменена. Здесь приоритет отдается переводу содержания образования в прикладной формат. Сейчас у нас вопрос стоит в том, чтобы научиться применять полученные знания. Поэтому в рамках 12-летней системы внедряется содержание образования, ориентированное на функциональные компетенции. Следовательно, мы немного отойдем от таких вещей, как заучивание правил и формул. Например, если по математике изучается понятие «площадь», то каждый ученик будет считать, сколько материалов он использует для установки кафеля пола своего дома», - рассказала спикер.

Еще одно новшество нацпроекта связано с инициативой касательно государственного заказа в сфере дополнительного образования. По словам Сапуры Тулековой, данная мера будет реализована за счет местного бюджета.

«Охват бесплатными кружками в рамках государственного заказа на дополнительное образование реализуется и в этом году. Могут не только Дворец школьников и музыкальные школы, но и различные развивающие центры, частные танцевальные кружки стать обладателями заказа. Отметим, что по спортивными секциями в 2020 году охвачено 87% учащихся. В 2025 году этот показатель должен составить 100 %», - отметила она.

К 2025 году будут модернизированы 5000 школ в малых городах, районных центрах и селах. В организациях образования будут созданы безопасные и комфортные условия для обучения детей. Будет проведен капитальный и комплексный текущий ремонт школ. В планах обеспечение организаций образования высокоскоростным интернетом, обновление школьной мебели, модернизация школьных библиотек и столовых. 90% школ будут оснащены предметными кабинетами, 100% школ будут обеспечены системой безопасного доступа, охраны и контроля.

Также Сапура Тулекова отметила, что для обеспечения психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями будет обновлен норматив из расчета 1 психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) на 50 тысяч детей.