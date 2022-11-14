Нацпроект для детей планируют разработать в Казахстане

14 Ноября 2022, 12:00

14 Ноября 2022, 12:00

Нацпроект для детей планируют разработать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о принимаемых Правительством мерах по развитию материнства и детства в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Охрана прав и защита законных интересов семей с детьми, достижение высокого стандарта качества жизни для всех казахстанцев, включая детей, являются одними из основных направлений государственной политики, которые отражены в Стратегии развития Казахстана до 2050 года, Национальном плане развития Казахстана до 2025 года, Концепции социального развития Республики Казахстан до 2030 года, Национальном проекте «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация», - проинформировал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что с 1 января 2024 года планируется запуск новой программы «Нацфонд - детям», где предлагается отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.

«Во исполнение поручения Главы государства ведется работа по разработке Концепции по охране материнства и детства в Республике Казахстан (принятие планируется в 2023 году). В рамках проведения Года детей прорабатывается вопрос разработки Национального проекта в интересах детей до 2027 года, включающего комплексные меры во благо ребенка», - заключил Премьер.