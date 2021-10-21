Нацпроект: 250 новых объектов культуры планируют построить к 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 2025 году в стране будет построено 250 новых объектов культуры в рамках реализации национального проекта. Об этом сообщила министр информации и общественного развития Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уточнила министр, второе направление национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» называется «Ел Рухы» и объединяет комплекс мер по повышению доступности услуг в сфере культуры, а также продвижения отечественной культурной продукции, в том числе за рубежом. Для этого предусмотрены 13 крупных мероприятий с достижением к 2025 году пяти конкретных результатов.

«Путем развития инфрструктуры, в том числе строительства новых культурных объектов, будет обеспечен охват услугами сферы культуры 92,5% жителей сел и отдаленных населенных пунктов. В целом же планируется увеличение количества посещений объектов культуры в два раза, а уровня удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры до 75%. Для этих целей будут построены 250 новых и капитально отремонтированы 1200 действующих объектов культуры», - сообщила во время пресс-конференции в СЦК Аида Балаева.

Ранее Аида Балаева рассказала о первом направлении нацпроекта «Ұлттық рухани жаңғыру».

