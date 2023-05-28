Нацплан по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью может появиться в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют утвердить Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года, передает корреспондент МИА «Кказинформ».

«Проект приказа министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан «Об утверждении Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан» разработан в соответствии с пунктом 32 Плана действий по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2022 года 872 «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата», утвержденного постановлением Правительства от 29 апреля 2022 года 274 (в целях исключения законодательных актов на предмет излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм, которые в целях оперативности должны определяться Правительством или государственными органами в подзаконных нормативных правовых актах)», - отмечено в проекте приказа, размещенном на портале открытых НПА.

Как отмечается в документе, в рамках национального плана будут проведены следующие работы:

- ранний скрининг детей на предмет выявления заболеваний врожденного развития и наследственных заболеваний, приводящих к инвалидности-доведение доли охвата с 92% в этом году до 93% в 2024 году;

- обеспечение преемственности и непрерывности реабилитационной помощи на всех 3 этапах (амбулаторной, стационарной, санаторно-курортной) - доведение доли оказанной помощи с 45% в текущем году до 50% в 2024 году;

- мониторинг выполнения материально-технического сопровождения образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями;

- формирование статистических данных по количеству детей с особыми образовательными потребностями в разрезе регионов;

- выработка предложений по обеспечению людей с инвалидностью современными протезно-ортопедическими средствами;

- развитие сети реабилитационных центров для лиц с инвалидностью;

- актуализация критериев отнесения граждан к категориям лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, и гарантированного государством перечня специальных социальных услуг в целях усиления государственной поддержки нуждающимся гражданам, в том числе лицам, пострадавшим от правонарушений по торговле людьми и семейно-бытовому насилию;

- выработка предложений по формированию подушевого финансирования для лиц, обслуживаемых на дому;

- обеспечение организации тренировочного процесса для спортсменов-инвалидов в детско-юношеских спортивных школах, школах высшего спортивного мастерства, центрах олимпийской подготовки и центрах подготовки олимпийского резерва;

- мониторинг охвата и доступности флюорографических исследований лиц с инвалидностью.

Приказ будет на публичном обсуждении до 9 июня.