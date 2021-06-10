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    14:58, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Нацплан по дальнейшей модернизации социальной службы примут  в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов в ходе отчетной встречи с населением отметил, что для социальной поддержки и трудоустройства лиц с инвалидностью во всех регионах запланировано открытие центров «TenQogam», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году был разработан Атлас профессий для лиц с инвалидностью, который используется при их трудоустройстве, в том числе для усовершенствования поиска работы на enbek.kz. Для социальной поддержки и трудоустройства лиц с инвалидностью во всех регионах запланировано открытие центров TenQogam. В Нур-Султане и Алматы такие центры уже успешно работают, оказывая психологическую и правовую помощь, содействие в трудоустройстве», - отметил в ходе отчетной встречи с населением Серик Шапкенов.

    В целях повышения качества социального обслуживания разработан и в ближайшее время будет принят Национальный план по дальнейшей модернизации социальной службы.

    «В результате этих мер улучшится качество жизни и доступность услуг для более 695 тысяч лиц с ограниченными возможностями, а также лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации», – резюмировал министр.


    Теги:
    Правительство Минтруда РК Общество
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