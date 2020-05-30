Нацпарки изменят в Казахстане: исчезнут шашлычные, появится больше троп

«В США мы посетили три парка. Основной посыл в их идеологии - это уйти от нагрузки на естественную природу. Это означает, что на территории нацпарков в США мы не увидели громоздких капитальных строений. В основном они развивают активно лишь маршруты и тропы», - отметил он.

В качестве наглядного примера для сравнения он обратил внимание на нынешнее состояние национальных парков в Казахстане, в частности Иле-Алатауского, где и состоялась встреча.

«Что мы сегодня видим? Мы видим ряд ресторанов, шашлычных и так далее, то есть, мы ориентируем народ на то, что во время посещения парка можно прийти покушать, отдохнуть, может быть где-то переночевать», - обратил внимание Е.Нысанбаев.

По мнению вице-министра, вышеуказанное должно отойти на второй план, а на первый должно выйти совершенно другое – общение человека с природой.

«Главное это маршруты и тропы! То есть, человек должен зайти на территорию национального парка для того, чтобы пообщаться с природой. Зайдя на территорию национального парка, увидев карту, он в первую очередь должен увидеть тропы: короткие, длинные с возможностью ночевки», - отметил он.





Именно в этих целях планируется поменять подход в развитии инфраструктуры национальных парков.

«До сегодняшнего дня вопрос развития инфраструктуры нацпарков развивался бессистемно и не комплексно. Посмотрите, мы закрепили за представителями бизнеса 122 участка общей площадью 200 га. Если взять территорию национального парка, который составляет 199 тыс., это от всей территории составляет 0,1%. И что мы видим? Разношерстный уровень и качество сервиса», - добавил он.

Сегодня пришло время поменять подход в развитии экотуризма, учитывая, что эта сфера приносит немалый доход и обеспечивает рабочими местами местное население, добавил Е.Нысанбаев.

«Сегодня надо понять, что должен быть комплексный системный подход, что мы и пытаемся сделать путем внедрения мастер-планов развития национальных парков. Нужно создать единый туристический продукт, который бы обеспечивал качество сервиса. В этом заключалась главная наша задача», - объяснил вице-министр.

Говоря об Иле-Алатауском нацпарке, он напомнил, что в результате тендерных процедур был определен инвестор, на которого возложена задача по внедрению мастер-плана.

Как сообщалось ранее, инвестор планирует обустроить туристские тропы, кемпинги, современные санитарные кабинки и другую необходимую инфраструктуру из современных экологических материалов, без нанесения вреда окружающей среде.

«Все новые проекты мягко впишутся в природу, без нагрузки от человеческой деятельности», - заверил вице-министр экологии.

