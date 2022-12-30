Нацкомпания «ҚТЖ» достигла рекордных показателей по итогам 2022 года

30 Декабря 2022, 20:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В уходящем году национальная компания «ҚТЖ» достигла рекордный за всю историю грузооборот, который превысил отметку в 252 млрд т-км нетто. За 20 лет этот показатель вырос в два раза, к уровню 2021 года - на 5,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

Как отметили в пресс-службе нацкомпании, такое достижение стало возможным благодаря изменению логистики, увеличению дальности перевозок и росту экспорта горно-металлургической продукции.

«В 2022 году также установлен исторический максимум объема перевозок между РК и КНР, который составил 23 млн тонн. Этот показатель вырос на 14% к уровню 2021 года. В том числе увеличились на 13% экспортные отправки, на 9% - импорт для нужд страны. Это достижение является результатом слаженной работы железнодорожников двух стран. В связи с повышенным спросом перевозок на Китай разрабатывается технико-экономическое обоснование по строительству третьего железнодорожного пограничного перехода Аягоз – Бахты», - сообщили в ҚТЖ.

Также, по данным нацкомпании, свыше 250 млн тонн грузов перевезено по сети ҚТЖ в 2022 году.

«Погрузка каменного угля составила 106,6 млн тонн, что на 600 тысяч тонн больше к уровню предыдущего года. Казахстанцам доставлено 70 млн тонн угля. Ежесуточно совместно с акиматами областей проводится мониторинг остатков твердого топлива, запасы угля в областях имеются. Благодаря слаженной работе всех участников перевозочного процесса жалоб и нареканий нет», - проинформировали в пресс-службе.

Вместе с тем, по итогам года объем перевозок зерна составил 10 млн тонн, что на 12% выше к уровню 2021 года, из них на экспорт отгрузили 8 млн тонн, рост на 18%.

«Перевозка продуктов перемола составила 3 млн тонн, к уровню прошлого года рост на 20%. Основной проблемой в перевозках зерна было действие квоты на экспорт пшеницы и муки с апреля по сентябрь, что привело к резкому росту погрузки в последние три месяца года, когда отгружались рекордные объемы - по 1,5 млн тонн в зерновом эквиваленте. Несмотря на быстро растущие объемы перевозок и загруженность инфраструктуры ҚТЖ обеспечило выполнение плана перевозок и обозначило приоритеты на следующий год», - заключили в ҚТЖ.

Фото: euls.ru