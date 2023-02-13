Нацкомиссия сфокусировала внимание на решениях проблем женщин в регионах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальная комиссия подвела итоги работы за минувший год и заслушала результаты мониторинга деятельности региональных комиссий по делам женщин и семейно-демографической политике при акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацкомиссии.

Открывая заседание, председатель Национальной комиссии, заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева отметила, что «прошлый год для Национальной комиссии ознаменовался качественными изменениями, трансформацией работы. Обновлен состав комиссии. Мы поставили себе целью консолидацию и более глубокое вовлечение гражданского общества для решения проблем и вопросов, входящих в зону ответственности Нацкомиссии.

Работа по всем направлениям будет усилена и в этом году. Особое внимание будет сфокусировано на регионах».

В этом контексте ряд социально-значимых проектов будет реализован совместно с АО «Самрук-Казына».

О ключевых итогах за 2022 год выступила заместитель председателя Нацкомиссии Ляззат Сулеймен. Модернизация Нацкомиссии дала импульс по всем направлениям деятельности: социально-демографическое развитие; расширение экономических и политических возможностей женщин; обеспечение безопасности, прав и законных интересов детей; гендерная политика и международное сотрудничество.

Усилен блок экспертно-аналитических функций Национальной комиссии. Внедрена практика выездов членов комиссии совместно с экспертами для комплексного анализа проблем, оценки региональных особенностей и выработки решений к заседаниям. В течение года укреплены структуры, координируемые Нацкомиссией. В частности, в регионах введены должности уполномоченных по правам детей, открыты центры поддержки семьи.

В рамках поручения Президента о 30%-ной представленности женщин на руководящих должностях в компаниях с государственным участием внесены изменения в нормативно-правовые акты.

Установлен конструктивный диалог с партнерской сетью, включающей порядка 500 НПО, занимающихся семейно-гендерной проблематикой.

Обеспечивались вопросы развития возможностей женщин в сфере цифровизации. Совместно с ассоциацией «Tеchnowomen» и компанией «BTS Education» открыта Школа электронной коммерции и проведены бесплатные курсы для 1400 казахстанских ремесленников по обучению продажам на международных и казахстанских электронных площадках.

В результате принимаемых превентивных мер по материнской и младенческой смертности, суицида среди несовершеннолетних удалось стабилизировать ситуацию в этих сферах. По итогам 2022 года отмечается снижение показателя материнской смертности в 2,6 раза, младенческой смертности – на 3 %. Количество суицидов среди несовершеннолетних уменьшилось в 2022 году на 11 %, попыток – на 17 %.

Выстроено плодотворное взаимодействие с международными организациями, прежде всего со структурами ООН, Европы и стран Центральной Азии.

Отдельно по результатам мониторинга деятельности региональных комиссий выступила заместитель председателя Нацкомиссии Елена Тарасенко.

Председатель Нацкомиссии Аида Балаева отметила, что «в результате модернизации обновлены и составы региональных комиссий представленностью гражданского общества от 40 % до 60 %. Это лидеры общественного мнения, работающие с целевыми группами населения, представители бизнес-сообществ».

Глава Нацкомиссии поручила Министерству информации и общественного развития, акиматам «обеспечить целенаправленную работу по правильному распределению средств на проекты по семейной и гендерной политике через госсоцзаказ. Необходимо поддерживать проекты по решению вопросов, касающихся безопасности детей, превенции бытового насилия, расширения экономических возможностей сельских женщин. Вопрос эффективного расходования средств должен быть на постоянном контроле», подчеркнула она.

В заседании Нацкомиссии приняли участие представители экспертного сообщества, заместители акимов регионов, руководители центральных государственных органов.

По завершении заседания председатель Национальной комиссии А. Балаева дала ряд поручений государственным органам.