Национальный вид спорта асык ату набирает популярность среди акмолинцев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области набирают популярность национальные виды спорта асык ату и бес асык. В регионе уже появились первые мастера спорта по названным дисциплинам. О подготовке чемпионов и перспективах развития корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал старший тренер Акмолинской области по асык ату, президент ОО «Асык ату» Акмолинской области Самат Аукенов.

Уроженец Акжарского района СКО Самат Аукенов начал работу тренером в Кокшетау с 2003 года. Сначала в СШ №8, затем - в СШ №11.

«Национальные виды спорта были по душе с детства. Но сам занимался раньше вольной борьбой, а по праздникам, к примеру, на Наурыз, с детьми мы играли в казахские национальные виды спорта», - поделился тренер.





ОО «Асык ату» Акмолинской области образовалось в 2016 году при поддержке члена акмолинской Ассамблеи народа Казахстана, председателя ОО «Қазақ тілі мен мәдениеті» Мейрамбека Киикова, который на сегодня является ее почетным президентом.

Увлечение игрой асык ату охватывает около 250 детей в Кокшетау. Секции открыты на базе средних школ № 11, 6, 8, 21, 3, КСШ№1, 2, 3 и школы Бирлика.

С. Аукенов с гордостью говорит о достижениях своих воспитанников, среди которых и особое – в регионе наконец появились первые мастера спорта по асык ату.

«В марте текущего года мы были на чемпионате РК среди взрослых в Туркестане. Акмолинская область заняла третье место. Потом был чемпионат РК среди воспитанников 2008-2010 г.р. в Костанае, где мы также стали третьими. В июле в Петропавловске прошел чемпионат Республики Казахстан по асық ату среди спортсменов 2001 – 2004 годов рождения. Сборная Акмолинской области в общекомандном зачёте заняла второе место. Еркебай Сарсеков, Сайлаубек Ташимов и Нияз Хамитов выполнили норматив мастера спорта РК по асық ату. Это первые мастера спорта по асык ату в регионе. Кроме того, на недавнем республиканском фестивале «Ұлы Дала рухы» в Кокшетау акмолинцы взяли первое место», - поделился тренер.

Говоря о перспективах развития спорта, С. Аукенов отмечает, что с каждым днем все большее количество ребят увлекается асык-ату и бес асык. Многие приходят, считая, что кидать асыки очень легко. Но когда они начинают играть, понимают, что здесь нужны особые навыки. А еще игра хороша тем, что в нее можно играть без возрастных ограничений.

«Сейчас в основном дети сидят дома – телефоны, компьютеры, айпады, наша задача состоит в том, чтобы ребята выходили на свежий воздух, играли, занимались спортом. Асык ату не требует особых финансовых вложений, да и сам вид спорта не травмоопасный. Используются натуральные кости барана – асыки. Считаю, что игра развивает ловкость, меткость, беговые качества. Она очень нравится детям, и даже в детских садах уже начали в нее играть», - делится тренер.

Если раньше асык ату была лишь национальной игрой, то с недавнего времени она официально приобрела статус вида спорта.

В ближайших планах акмолинских спортсменов участие в октябре в фестивале «Ак бидай», который пройдет в Актау.

«Поздравляю всех коллег с Днем спорта, желаю здоровья, счастья и побед, ну и конечно, покорения новых высот! Алға, Қазақстан!» - добавил напоследок С. Аукенов.