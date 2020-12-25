НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный университет обороны завершает работу по 16 научным проектам. В результатах разработок заинтересованы отечественные оборонные предприятия и силовые ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Проекты выполнены в рамках конкурса на грантовое и программно-целевое финансирование. Они направлены на реализацию научных теоретических изысканий и практических разработок. Результаты исследований предполагается использовать в интересах всех силовых ведомств и реализовать на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны.

Опыт применения беспилотных летательных аппаратов в современных конфликтах, в частности в Сирии, доказал необходимость разработки собственного БПЛА. Военные ученые провели анализ использования не только дронов-разведчиков, но и ударных беспилотников, как эффективного оружия против бронетехники и живой силы противника. Ими изготовлен опытный образец разведывательного беспилотного летательного аппарата, получивший название «Шағала». Он оснащен программно-аппаратным средством защиты канала связи, собственным криптографическим протоколом защищённой связи межу беспилотником и системой управления, секретным ключом с гарантией, совершенной прямой и обратной защиты. Все это – разработки военных ученых.

Экспериментальная модель проходит этапы заводских и полигонных испытаний. Результаты научной работы запатентованы и по окончании опытной войсковой эксплуатации все наработки будут переданы в оборонно-промышленный комплекс. Для серийного производства «Шағалы», учитывая возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса, разработаны программы обслуживания и обучения техников и операторов, а также курс боевой подготовки операторов БПЛА для внедрения в учебных заведениях и частях Вооруженных Сил.

Беспилотные летательные аппараты, разработанные в Казахстане, в случае их внедрения в производство будут стоить в разы дешевле зарубежных аналогов.

Отечественный беспилотный летательный аппарат может стать одним из элементов разведывательно-огневого (ударного) комплекса. По применению которых также проведен подробный анализ.

Мировой опыт показал, что высокоточное оружие, сочетающее разведку, управление и средство огневого поражения – достаточно эффективно. В рамках разработки военные ученые внесли ряд конкретных предложений по созданию собственного разведывательно-ударного комплекса с использованием потенциала отечественного ОПК.

В рамках цифровизации армии разработана геоинформационная платформа специального назначения. Проект представляет собой программное обеспечение, позволяющее аккумулировать информацию с различных источников, включая спутники, бумажные и электронные карты. Программа дополняет информацию, обновляет ее, переводит с цифрового формата в 3D. Уникальность разработки – в способности визуализировать применение войск в различных условиях. Это повышает их мобильность и оперативность принятия решений командирами и штабами. Геоинформационная система будет полезна как для Вооруженных Сил, так и для других силовых структур страны.

В технопарке Национального университета обороны, основанном в рамках грантового и программно-целевого финансирования, создана военная научно-технологическая линия опытного инжиниринга, которая состоит из двух полноценно функционирующих лабораторий (лаборатория 3D прототипирования и лаборатория аддитивного производства) и Центра инженерии поверхностей в машиностроении. Центр предназначен для проведения работ по повышению износостойкости деталей.

Уникальное напыление, разработанное в военной лаборатории с использованием нано технологий, с помощью ультразвука наносится на поверхность. Технология, разработанная военными учеными, позволяет частицам расплавленного металла двигаться в потоке со скоростью свыше 500 м/с и формировать покрытия, имеющие повышенную прочность. Напыление позволит значительно продлить срок службы детали и повысить их износостойкость. Отметим, что наработки ученых будут переданы в предприятия отечественного ОПК и будут использоваться в том числе при модернизации вооружения и военной техники.

Еще одно изобретение - специальная водородная установка для обогащения горючей смеси в двигателях внутреннего сгорания. Этот проект позволит не только существенно экономить топливо, но и повысить экологичность военной техники. Кроме того, установка это – продукт двойного назначения, который найдет применение не только в военной, но и в гражданской сфере.

На базе Военного научно-исследовательского центра Национального университета обороны создан Центр информационно-аналитического обеспечения и мониторинга, представляющий собой интеллектуальную реинжиниринговую базу информационных систем – ИРБИС. Проект уникален тем, что вся база материально-технического обеспечения вооруженных сил объединена в единый комплекс. Это большой шаг к созданию Цифровой армии Казахстана.

В основу ИРБИС легли четыре информационные системы: материально-технического обеспечения, каталогизации продукции военного назначения и предметов снабжения, электронный каталог военных стандартов и система внутренней аналитики. На сегодняшний день разработка не имеет аналогов.

Использование проекта позволит снизить затраты и уменьшить сроки разработки и производства техники на 20-30%, в 10-15 раз уменьшить трудозатраты на проведение сопоставительного анализа предметов снабжения для выявления аналогов или требуемых свойств, на 20% повысить эффективность работ при закупке предметов снабжения, до 15% сократить затраты на содержание запчастей и материалов, а также на 20% оперативность восстановления техники.

Военными учеными проведены исследования современных вооруженных конфликтов, выработаны предложения по изменению тактики боевых действий против незаконных вооруженных формирований в городской местности, в условиях гибридных войн и в специальных операциях. Рекомендации успешно апробированы на военных учениях.

В рамках 16 научных проектов работа велась в том числе и в области робототехники. Уже разработана и выпущена техническая документация по разработке безэкипажного катера и автономного необитаемого подводного аппарата. Совсем скоро начнутся опытно-конструкторские работы в области создания робототехнических комплексов казахстанского производства.

Необходимо отметить, что все руководители проектов имеют большой опыт и ученые степени. В состав исследовательских групп вошли военные ученые и представители гражданской науки.

По итогам реализации научных проектов и программ Национальным университетом обороны изданы 9 учебных пособий, 15 монографий, используемых в учебном процессе, опубликовано свыше 250 научных статей в зарубежных и отечественных изданиях, в том числе 44 из них в зарубежных изданиях с высоким рейтингом, проведены социологические исследования, конференции, выработаны практические рекомендации, получены 5 патентов на изобретения и полезные технические модели, 22 свидетельства об авторском праве и интеллектуальной собственности.