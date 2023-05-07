Национальный турецкий музыкальный инструмент подарили Димашу в Анталье

АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Программа сольного концерта Димаша Stranger, премьера которого состоялась в сентябре прошлого года в Алматы, начала свое путешествие по миру. Турция 6 мая впервые принимала у себя масштабное шоу казахстанского исполнителя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Dimashnews.

Димаш и его команда приехали в Анталью за несколько дней до концерта и смогли в полной мере погрузиться в атмосферу чудесного города, познакомиться и поработать с гостеприимными коллегами и организаторами гастролей.



Сольный концерт Димаша проходил в Antalya Expo Kongre Merkezi, куда был перенесен из-за объявленного штормового предупреждения буквально за пару дней до означенной даты.



На шоу приехали зрители из 44 стран мира для того, чтобы впервые познакомиться, или вновь насладиться казахской культурой, представленной Димашем и его командой. Программа концерта построена таким образом, что зрители могут не только услышать композиции, исполненные артистом на родном казахском языке, но и получить удовольствие от песен на английском, испанском, итальянском, русском, французском, китайском и японском языках. А также зрителей концерта ждал большой сюрприз от Димаша и специально приглашенного гостя, музыканта с мировым именем Бурака Йетера.

До начала шоу, пока собирались зрители, выступили вокалисты Анна Крафт из России, Теона Дольникова из Грузии, Ерлан Кокеев из Казахстана. Интересными каверами разогрели публику ребята из битбокс группы YA NA HA, исполнив, в том числе, хит Димаша Fly Away. И перед самым началом основной части концерта громкими аплодисментами зал встречал энергичный DJ SET от Burak Yater BAND.

Перед началом основной программы Димаш выразил соболезнования и попросил минуту молчания по погибшим при землетрясениях в Турции.

Концерт прошел в очень теплой атмосфере взаимодействия артиста и зрителя.



В этот вечер вниманию взыскательной международной публики были представлены произведения на английском языке If I never breathe again, Fly Away, Screaming, Give me your love, Stranger в сопровождении звучания кобыза, Together - авторская композиция Абильмансура Кудайбергена и The story of one sky - авторская песня Димаша, несущая важный месседж единства наций и народов.

Широтой вокального диапазона и душевных качеств артиста снова поразили песни Olympico, S.O.S и El amore en ti. Ностальгические Battle of Memory на китайском и Autumn strong на китайском и японском языках напомнили о временах проекта I am a Singer. «Любовь уставших лебедей» на русском языке объединила весь зал в общем хоре, а композиции без слов Ave Maria и «Знай» наоборот увели зрителей в параллельную реальность.

На своих сольных концертах в разных странах Димаш старается включать в программу произведения на языке принимающей страны. Специально для турецких поклонников он исполнил известную турецкую песню Gesi Baglar. Гостеприимные хозяева преподнесли Димашу подарок - турецкий национальный музыкальный инструмент баглама. Димаш выразил глубокую благодарность за радушный прием, отметил общность казахской и турецкой культур.

В анонсе концерта был заявлен сюрприз в виде дуэта казахстанского артиста со специальным гостем - турецким музыкантом Бураком Йетером.

Ожидания поклонников оправдались по максимуму – Димаш и Бурак представили результат совместной работы, композицию Weekend.

«Легкий, но энергичный бит сразу захотелось подпевать и поставить на заставку в телефоне», - писали Dears первые комментарии после премьеры трека.

На новой песне неожиданные номера концерта не закончились, еще одним подарком зрителям стало исполнение Расулом Усмановым «Меджнун тал» на его родном уйгурском языке под аккомпанемент Димаша на фортепиано.

Гостями концерта также были музыканты-инструменталисты Темирлан Олжабаев и Ернат Наурыз, которые исполнили кюи на домбре, а вместе с кобызистом Олжасом Курманбеком – новую композицию Zaman. Абильмансур Кудайберген порадовал соло на электрогитаре, а сам Димаш по традиции сыграл кюй «Адай» на домбре.

Песни на родном языке всегда являются важной частью каждого концерта Димаша, они вызывают особенный трепет в душе самого артиста, который магическим образом передается всем его поклонникам вне зависимости от страны проживания. Так было и на сцене Antalya EXPO Kongre Merkezi.

Среди таких композиций прозвучали «Ұмытылмас күн», «Дайдидау» и «Махаббат бер маған».



