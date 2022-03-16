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    15:13, 16 Март 2022 | GMT +6

    Национальный совет общественного доверия трансформируется в Ұлттық құрылтай

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный совет общественного доверия трансформируется в Ұлттық құрылтай (Национальный курултай), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    « Хочу поблагодарить вас за тот труд, который мы совместно проделали. Надеюсь, что сегодня очень много людей поняли миссию Национального совета, что мы все это время поэтапно способствовали проведению всех этих реформ. Понятно, что это не финал, движение страны продолжится. Но каждую реформу мы должны успевать переваривать, потому что сопротивление реформам тоже есть. Сегодня Президент откровенно сказал, что многим людям не нравились все те преобразования, которые мы осуществляли. И даже закон о мирных собраниях попытались использовать против самого курса Президента, но у Президента позиция жесткая. Он считает, что реформы надо делать, страну надо менять, но при этом выверено, поэтапно, последовательно», - сказал Государственный секретарь РК.

    Ерлан Карин отметил, не все иногда определяется экономическими расчетами, иногда политика задает импульс экономическому, социальному развитию.

    «Я уверен, что создание Абайской области даст определенный импульс частному бизнесу. Это последняя наша встреча в рамках Национального совета. Наш Национальный совет теперь трансформируется в другой более широкий орган - Ұлттық құрылтай (Национальный курултай). Это была давно задуманная идея Президента. Это не означает, что наша работа завершена. Мы предполагаем, что теперь по одному представителю из региональных общественных советов будут входить в Ұлттық құрылтай. Тогда у нас будет равное представительство во всех регионах», - добавил Ерлан Карин.


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    Послание Президента РК-2022 Политика Общество Ерлан Карин Новый Казахстан Нацсовет Послание Президента РК
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